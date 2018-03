Acusan a maestro de primaria de abusar de dos alumnas

Madres y padres cuyos hijos estudian en la Primaria 18 de Marzo acusaron ayer a uno de los profesores de haber abusado sexualmente de dos de sus alumnas de cuarto grado.Entre el enojo y la preocupación, se apostaron ayer a las afueras de la escuela exigiendo justicia y pidiendo que el profesor fuera retirado de su trabajo.“Una maestra vio cuando el maestro le estaba haciendo tocamientos a una niña, eso fue ayer (martes), hoy (ayer) salió que otra niña también le había hecho eso. Entonces no sabemos si hay más niñas”, dijo una de las madres inconformes con la situación, quien prefirió la reserva de su identidad.Afirmó que por parte de la escuela no recibieron ningún posicionamiento oficial, y que ni siquiera sabían si después de la protesta hoy habría clases.Esta primaria se encuentra en el cruce de las calles Pino Suárez y Nicolás Hermosillo, donde los padres de familia exigían que el profesor, a quien identificaban como José Ramón, saliera del lugar para confrontarlo.Hasta aquel sitio llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y agentes ministeriales.Por parte de la primera, el Departamento de Comunicación informó que el docente no fue detenido debido a que no había flagrancia, pues se denunciaban hechos que habían pasado en días anteriores, por lo que sería la Fiscalía General del Estado (FGE) la que llevaría el proceso.Esto mientras que Marisa Cardona Gurrola, coordinadora del Programa Nacional de Convivencia Escolar, dijo que mientras las autoridades se hacían cargo de las investigaciones el profesor no regresaría al aula. Esto, aunque no se suspenderían clases.Añadió que llevarían pláticas preventivas por parte del programa para ilustrar a la comunidad escolar sobre esta clase de abusos y sepan cómo prevenirlos.La protesta tuvo lugar alrededor de la una de la tarde, y aunque las madres pedían a gritos la presencia del acusado, éste nunca salió del plantel, y los directivos tampoco dijeron nada.“Sí estamos asustadas porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Aunque a mi hija gracias a Dios no le daba clases él”, expresó la madre inconforme. (Karen Cano)