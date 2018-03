Cae municipal por balear a 'ebrio'

Un percance vial entre un conductor supuestamente ebrio y el hijo de un policía municipal dejó como saldo al primero herido de bala y al agente preventivo detenido.La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) dio a conocer que durante el forcejeo entre ambos “se accionó accidentalmente el arma de fuego” del agente, por lo que resultó lesionado el guiador.La corporación informó que el conductor José Alfonso C. R., de 26 años, y el agente Daniel Israel G. C., de 38 años, fueron trasladados a recibir atención médica en calidad de detenidos, por lo que el Ministerio Público determinará la situación legal de ambos.Los vehículos involucrados en el percance fueron asegurados y enviados al corralón municipal, dio a conocer Arturo Sandoval Figón, vocero de la SSPM.El altercado entre el conductor presuntamente ebrio y el policía municipal, que estaba fuera de su turno, fue en las calles Ombú y Donato Guerra, al poniente de la ciudad.Los primeros informes extraoficiales indican que el supuesto agente sacó un arma y le disparó debajo de la rodilla al ciudadano.Según la versión en el lugar de los hechos el lesionado manejaba una camioneta tipo pickup y colisionó contra el Hyundai blanco del policía.El vocero de la SSPM dijo que la noche del martes pasado se registró un choque en el cruce de las calles Altamirano y Francisco Sarabia.Al parecer José Alfonso C. R. tripulaba una camioneta de la marca Chevrolet Silverado, color gris 1994, e impactó un vehículo de la marca Hyundai, color blanco modelo 2000, supuestamente conducido por un hijo del elemento municipal.“En ese momento ambos tripulantes se hicieron de palabras, al ser amenazado el conductor del auto compacto se retiró con destino a su domicilio, en el cruce de las calles Ombú y Donato Guerra, de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, donde fue perseguido por el conductor de la camioneta”, según la versión oficial.El vocero dijo que el chofer se encontraba en estado de ebriedad, sin embargo, esto no fue determinado mediante un examen de alcoholemia realizado por un médico de Tránsito Municipal, ya que esta corporación no intervino en el percance vial.Supuestamente cuando el hijo del policía llegó a su casa, José Alfonso continuó con las amenazas y agredió físicamente al conductor de 18 años.Su padre, quien estaba por entrar a laborar, vestía su uniforme y portaba el arma de cargo oficial, salió de su casa y tratar de calmar la situación, según dijo el vocero.Sandoval Figón dijo que el agente fue agredido a pedradas por el conductor de la camioneta.“Y en ese momento se accionó accidentalmente el arma de fuego, impactando la rodilla izquierda de José Alfonso”, dijo el vocero.Sandoval Figón dijo que José Alfonso C. R., de 26 años, y Daniel Israel G. C., de 38 años, fueron trasladados a recibir atención médica en calidad de detenidos y será la Fiscalía General del Estado (FGE) quien determine la responsabilidad jurídica de cada uno. (Luz del Carmen Sosa / El Diario )

