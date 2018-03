Celebra una nueva vida

Rosa María es una mujer de 48 años que, hasta hoy, ha podido vivir la segunda mitad de su vida gracias a que lleva dentro de sí un pedacito de sus hermanas Silvia Aracely e Isabel Catalina.Con dos trasplantes de riñón a cuestas, ella es una profesionista que sufre lupus eritematoso sistémico, una enfermedad que pone al sistema inmunitario en contra del organismo de tal modo que ataca las células y los tejidos sanos por error.Poco antes de cumplir 30 años, Rosa María fue diagnosticada con ese mal autoinmune, lo que lentamente la condujo a la falla renal.Como ella, las mujeres que viven con este mal corren el riesgo de que a la postre sus riñones dejen de funcionar y la única forma de vivir sea a través de procedimientos de diálisis o trasplante.Datos del Subsistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH) indican que al menos 158 mujeres en México fueron halladas con lupus eritromatoso sistémico entre 2016 y 2017.Esta enfermedad suele llevar especialmente a las mujeres a presentar problemas renales degenerativos, explica Alfredo Soto Dávila, presidente del Colegio Chihuahuense de Nefrología.En el Día Mundial del Riñón, que coincide con el Día Internacional de la Mujer, celebrado hoy, la Sociedad Internacional de Nefrología ha decidido consagrar la efeméride a este sector de la población para hacer consciencia sobre la importancia de detectar factores de riesgo que las acechan.“En algunos casos, el lupus se vuelve una razón de lesión crónica en la función renal que puede deteriorar hasta llegar a insuficiencia renal crónica y la necesidad de un trasplante renal o terapias de diálisis”, advierte Soto Dávila.Dos décadas más tarde, Rosa María reflexiona sobre la experiencia que vivió y concluye que la mejor herramienta que todos pueden tener es la prevención.“Yo jamás en mi vida había escuchado la palabra lupus. Se me manifestó con una pequeña mancha. Ojalá me hubieran dicho que esa mancha era más de lo que significaba. Aprendí la lección. Aprender a cuidarse; hacerse estudios de rutina, de sangre”.Consciente de ello, la mujer se convirtió en una activista y fundó su propia organización de la sociedad civil que se llama Implantación Rosa María.Esta asociación tiene como objetivo ofrecer consejería y apoyo a las personas que necesitan un trasplante.De acuerdo con sus líderes, en la actualidad se prepara para asistir a varios pacientes que entran en este supuesto.“Queremos darle a las mujeres postradas en la cama, a las que se encuentran en fase terminal, una esperanza. Se puede; basta con que acudan al médico y que sean candidatas a un trasplante de riñón. Si un ser querido les quiere donar un riñón, no pasa nada. Así pueden continuar viviendo”, comenta.Las personas que deseen más información sobre esta causa pueden visitar la página de Facebook de la organización, que puede hallarse como “Implantación Rosa María A.C.” en esa red social. (Fernando Aguilar / El Diario)En el país al menos 158 mujeres fueron diagnosticadas con lupus eritromatoso sistémico entre 2016 y 2017

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.