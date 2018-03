Postes de Telmex en media calle complican vialidades

El desarrollo de infraestructura vial en la zona de Valle de Sol se complica no sólo por omisiones de administraciones anteriores, sino también porque empresas como Teléfonos de México instaló postes en medio de un tramo de la calle a Ortiz Rubio, y cuando el Municipio pidió retirarlos, se amparó, afirmó la directora de Desarrollo Social, Lili Ana Méndez Rentería.Los postes de madera en medio de la calle, se encuentran en la Camino a Ortiz Rubio, de la avenida Valle del Sol hacia el norte.Lili Méndez explicó que empresas que proyectan construir en la zona complejos habitacionales y comerciales pagarán a Telmex para que retire la infraestructura que está en el frente de sus propiedades.Detalló que actualmente está en proceso la autorización de un desarrollo, lo que implicaría el retiro de cuatro postes, “pero no son sólo cuatro, necesitaría modificarse todo, hay que esperar la resolución del juicio”.La funcionaria explicó que el Municipio requirió a Telmex que los retire pero la compañía prefirió ampararse ante un juzgado federal, en lugar de reubicarlos en el área identificada para banqueta.“Yo aspiro incluso a que ganemos y que la empresa pueda entender que no puede tener en esta ciudad su infraestructura donde considere, si presta un servicio debe ser de calidad, para eso hay un espacio específico, el espacio público lo administra el Municipio y ahí no es banqueta, ahí es una calle, debería moverse”, declaró Méndez.En la zona de la Valle del Sol hay unas 15 mil familias asentadas y sí se requiere construir vialidades y conectar a otras que ya existen, como el caso de Camino Viejo a Ortiz Rubio, para desahogar el sector, estableció el director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP).Roberto Mora Palacios afirmó que el año pasado se presentaron cinco proyectos para construir avenidas en esa zona, con recursos del Fideicomiso de Puentes Internacionales del Estado de Chihuahua, pero fueron rechazados.“Nos bajaron prácticamente todas (las propuestas de obra), iban esas cinco, porque se nos dijo por parte de ellos que no eran importantes y no eran de solución regional porque así dice el decreto”, mencionó Mora.“Vamos a seguir trabajando y luchando por esos proyectos, ya están listos”, aseguró.Agregó que por otra parte, la mayoría de los recursos federales vienen etiquetados para invertir en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) o de marginación, y el Municipio está buscando fondos para otras áreas, como la Valle del Sol.“Porque tanto derecho tiene una zona ZAP, como una zona donde haya más recursos”, mencionó el director del IMIP.La directora de Desarrollo Urbano expuso que la transferencia de potencial que están aplicando constructoras en el sector de la Valle del Sol, es parte de la solución del problema.La transferencia de potencial urbano significa que los fraccionadores van a invertir en obras de infraestructura urbana, como pavimentación de calles y señalética, en lugar de donar al Municipio un área de terreno de su desarrollo para equipamiento.“Son pasos, no tenemos una solución integral, el problema es mayúsculo, lo importantes es que ya empezamos; la transferencia que es el apoyo a través de un recurso privado, poder llegar a soluciones, creo que es un paso importante”, expuso Méndez Rentería.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.