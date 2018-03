Caen dos abogados por fraude

Dos abogados laborales fueron ayer recluidos en el Cereso Estatal 3 de Ciudad Juárez, tras ser acusados por el delito de fraude procesal al presuntamente haber simulado actos jurídicos para ganar un laudo en el que obtuvieron unos 250 mil pesos. A los litigantes Natalia Castañeda Rosell y Jaime Arturo Hinojos Rubio, les impuso el juez un año de prisión preventiva, mientras que a otras dos abogadas acusadas por los mismos hechos: Anna Karen Hinojos Rubio y Nora Coronado López, se les permitió enfrentar el proceso penal en libertad sujetas a presentarse a firmar periódicamente ante el personal de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales. Enfundados en trajes y accesorios que les combinaban, los cuatro profesionistas acudieron de forma voluntaria a la audiencia realizada ayer en la Novena Sala de los juzgados locales ante el juez de Control, Apolinar Juárez Castro. Dos de ellos ya no salieron. Al final de la diligencia el resolutor ordenó a la Policía Procesal que a dos de ellos los remitieran al penal para asegurar su presencia a juicio y debido a que tienen otro proceso penal por el mismo ilícito, al parecer registrado bajo la causa número 899/16 del índice del Tribunal. Al presentar cargos, una agente del Ministerio Público (MP) estatal señaló que los cuatro juristas incurrieron en el ilícito de fraude procesal en hechos que tuvieron verificativo desde el 2 de junio de 2009 hasta el 15 de septiembre de 2017 en la Junta de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Juárez. Presuntamente los abogados Castañeda Rosell y los hermanos Hinojos Rubio presentaron una demanda laboral contra la mueblería Salais, obtuvieron un laudo condenatorio contra esa empresa y la Junta de Conciliación le ordenó pagar 305 mil pesos de indemnización. Después se celebró un convenio con la abogada de la mueblería, Nora Coronado López, el 16 de noviembre de 2016 para el pago de 250 mil pesos. Sin embargo, después se determinó que la persona que supuestamente había promovido la demanda laboral contra la mueblería nunca trabajó en esa compañía, no conoce a los abogados Natalia Castañeda, Jaime Arturo Hinojos, Anna Karen Hinojos ni a Nora Coronado. Sólo se utilizó su nombre. El delito de fraude procesal está previsto en el Artículo 306 del Código Penal del Estado de Chihuahua. “Se impondrán de seis meses a seis años de prisión y multa de 30 a 80 veces el salario, a quien con el propósito de obtener una resolución jurisdiccional de la que se derive perjuicio de alguien o un beneficio indebido o mayor del que le corresponde, con independencia de la obtención del resultado, simule actos jurídicos o altere elementos de prueba”, se establece en ese precepto legal. En el Artículo 306 también se señala “cuando en la comisión de este delito intervenga de forma directa o indirecta un licenciado en Derecho o litigante legalmente autorizado, además se le suspenderá en el ejercicio profesional o en la actividad indicada, por un término igual al de la prisión impuesta”. En la acusación presentada ayer en contra de los cuatro litigantes se indicó que la parte ofendida con la presunta conducta de los acusados es la administración de justicia así como Irene Salaís Gómez y Alfredo Reyes. La audiencia de vinculación o no a proceso se llevará a cabo el próximo viernes a las 09:00 horas. (Blanca Carmona/ El Diario)

