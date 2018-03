El exdirigente local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Antonio Andreu Rodríguez, será postulado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) como candidato a diputado local por el distrito 06 en el proceso electoral de este año.La dirigente estatal del PVEM, María Ávila Serna, confirmó ayer la postulación de Antonio Andreu bajo las siglas del partido que encabeza, pero no ofreció mayores detalles sobre el caso ni otras candidaturas correspondientes a Ciudad Juárez.“Efectivamente va de candidato por el distrito 06 local”, dio a conocer a través de un mensaje telefónico.Andreu Rodríguez aseguró que hay el ofrecimiento de contender bajo la figura electoral de candidatura externa, por lo que no piensa renunciar a su militancia de unos 20 años en el PRI.“Hay un ofrecimiento del Partido Verde, por parte de la diputada María Ávila y del diputado local Alejandro Gloria, esto lo hemos estado platicando, madurando, y la propuesta es una candidatura externa que se dará en firme en un par de semanas, ya que se pueda oficializar porque ahorita no hay registros, es una propuesta interesante que he estado valorando y creo que podemos tener posibilidades de poder participar”, dijo.Afirmó que esta situación ya la comunicó al PRI, al que no pretende renunciar, porque considera que el siempre han sido aliados en otras elecciones y en esta ocasión van coaligados por la Presidencia de la República con la candidatura de José Antonio Meade Kuribreña.“Creo que podemos abonarle al proyecto del candidato presidencial a través del trabajo que podemos hacer desde la participación del Partido Verde, es decir, si el PRI trae esa decisión de aportar con votos desde Chihuahua y desde Juárez al candidato a presidente de la República, esto nos obligará a todos a promoverlo”, sostuvo.Agregó que “de cierta forma” ya había notificado desde hace tiempo al partido de esta decisión, porque ya se había ventilado públicamente su posible postulación con el PVEM y realmente no hay una ruptura con el PRI, sino una condición diferente.Sin embargo, el dirigente estatal del PRI, Omar Bazán Flores, dijo que desconoce la decisión de Andreu, porque hasta ayer no había sido informado sobre una eventual postulación por otro partido que no sea en el que milita.“No he tenido notificación de este caso, ni de él ni de ningún otro priista que vaya a ser postulado por otro partido, no ha habido ninguna solicitud en mi oficina”, subrayó.Además de ser dirigente interino del Comité Municipal del PRI de 2010 a 2011, Antonio Andreu ha sido dos veces diputado local por el mismo partido, así como presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) durante la administración del exgobernador César Duarte Jáquez. (Gabriela Minjáres)