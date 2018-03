Componen corrido a la 'fiscal de acero'

La fiscal Érika Judith Jasso Carrasco, quien el pasado 9 de agosto fue designada por el fiscal César Augusto Peniche Espejel como directora de inspección interna de la Fiscalía Especializada de Control, Análisis y Evaluación, ya cuenta con su propio corrido que, a ritmo de la guitarra y el acordeón, enaltece su trayectoria en la institución.De autoría hasta el momento desconocida, la canción exalta que la mujer, junto al fiscal general Peniche Espejel, “tienen el mando en Chihuahua”.Ayer el titular de la FGE, dijo que este corrido es una expresión más de las cosas que valen la pena destacar de la Fiscalía, como lo es la depuración de las filas de la corporación.“Hay cosas que vale la pena destacar cómo son las acciones que se vienen realizando hacia el interior de la Fiscalía, encaminadas a depurar nuestra corporación y a sancionar a quienes infringen las normas o se apartan de los principios de honestidad. Este corrido es una expresión más”, dijo el fiscal Peniche Espejel.Érika Judith Jasso Carrasco, soltera y madre de dos hijas según el corrido, desarrolló durante más de 10 años su carrera como agente del Ministerio Público adscrita a la Contraloría de Asuntos Internos en la Zona Norte, hasta llegar al cargo que ahora ostenta.“El tiempo ha transcurrido, han pasado cosas malas, pero ahora tiene mando y es fiscal en el estado. Hubo momentos muy duros, que parecían tumbarla, pero se mantuvo al frente con pura perseverancia; los tiempos malos pasados y ahora viene mi revancha de aquellos que un día quisieron tumbarme ahora se aguantan”, cita el corrido.La canción ha sido compartida a través de grupos en WhatsApp por parte del personal de la misma Fiscalía.“Los corridos suelen ser una expresión popular que tiende a comunicar, a compartir lo que se dice. Más allá de eso y una vez que escuché el audio del corrido que alude a la titular de Asuntos Internos considero que no compromete en forma alguna su trabajo en la Fiscalía”, aseguró el fiscal general.La canción enaltece la labor que realiza la servidora pública en contra de los malos elementos de la institución, por lo que cuenta con varios vehículos y personal armado a su disposición dispuestos “y si alguien se interpone no vive para contarlo”, según una de las estrofas del corrido.“Que por qué tantas camionetas la vienen escoltando, no crean que lo hace por miedo o que se esté cuidando, no confía en los traidores, ella es muy precavida, por eso el compa McDonald la cuida de noche o día”, cita otra estrofa.La empleada estatal, que en su página de la red social Facebook se identifica como “harley quinn”, personaje de supervillana y antiheroína ficticia que aparece en cómics estadounidenses publicados por DC Comics, no emitió ningún comentario respecto al corrido que da cuenta de su estrecha relación con el fiscal Peniche Espejel.“Cuenta con un gran equipo que la apoya en el trabajo, tiene colaboradores que no la dejan abajo; es el fiscal del estado el que la viene respaldando, son los que ahora en Chihuahua ahorita tienen el mando. Pónganse muy bien las pilas, la licenciada les dice que debemos estar alertas a la llamada de Peniche”, agrega la canción“El trabajo que realiza es peligroso y exigente, el estado lo recorre muy seguido con su gente, allá en la capital la miran con sus Beta4 saben que anda X2 para el trabajo. Se mantiene al pendiente, saben que no hay descanso y por si les queda duda ella es la licenciada Jasso”, finaliza.

