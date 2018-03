Inician hoy visitas a funcionarios de casilla

A partir de hoy personal del Instituto Nacional Electoral (INE) saldrá a buscar a los 157 mil 955 ciudadanos que resultaron seleccionados en la primera insaculación realizada el domingo, para integrar las casillas en la jornada electoral federal y local del 1 de julio.Las autoridades electorales pidieron a los ciudadanos recibir la notificación y participar en los comicios en los que ellos se encargarán de recibir y contar los votos que emitan sus vecinos para elegir al próximo presidente de México, senadores, diputados federales, alcaldes, síndicos y diputados locales.“Hacemos la invitación a todos los ciudadanos que resulten visitados que atiendan al capacitador asistente, que aprovechen la oportunidad de contar los votos de sus vecinos y dar fe de que el proceso se lleva a cabo con total transparencia, porque además de ser un derecho es una obligación ser funcionario de casilla”, dijo Sergio Perea Ibarra, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en el distrito electoral federal 03.Explicó que ser funcionario de casilla es una actividad que no se puede elegir, sino que tienen que ser electos mediante el sorteo que se realiza bajo criterios en los que previamente se sorteó el mes calendario y la primera letra del apellido que servirán de base para seleccionarlos.En el caso de la primera insaculación sólo se seleccionó al 13 por ciento de los ciudadanos nacidos a partir del mes de febrero en cada sección electoral que se encuentran inscritos en la lista nominal con corte al 31 de enero de este año.“Por eso les insistimos que no desaprovechen esta oportunidad de ser funcionario de casilla, que esperan al personal del INE que estará perfectamente identificado, para que reciban la notificación”, reiteró.En los cuatro distritos electorales con cabecera en Ciudad Juárez resultaron seleccionados 79 mil 62 hombres y 78 mil 893 mujeres, de los que 38 mil 569 tienen su domicilio en el distrito 01; 38 mil 937, 02; 37 mil 512, 03; y 42 mil 937.Perea Ibarra destacó que el personal que empezará a recorrer a partir de hoy las calles de la ciudad son capacitadores asistentes electorales, que van debidamente identificados con gafete, gorro, una tabla de apoyo para escribir y la documentación oficial.Por lo pronto no portarán el chaleco porque hasta ayer no les habían llegado, pero esperan que en los próximos días lo puedan utilizar, para que la gente los identifique con mayor facilidad y abran la puerta de su domicilio cuando reciban la visita del personal del INE.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.