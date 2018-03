Con credenciales, buscan controlar a ambulantes del Centro

La administración municipal pretende controlar a los ambulantes de la zona Centro con la expedición de credenciales, a fin de verificar que realmente tienen permiso de la Dirección de Regulación Comercial, explicó el alcalde, Armando Cabada Alvídrez.“Estamos por sacar un nuevo programa de credencialización en donde con la modernidad de poder leer los códigos y ver que son auténticos y tenerlos en el padrón, a partir de ahí estoy seguro que vamos a controlar mucho más esto”, declaró.A su vez, el director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), Roberto Mora Palacios, aseguró que en el primer cuadro de la ciudad no debe haber ningún ambulante.“Yo no creo que el Centro sea un lugar en donde los vendedores ambulantes nos deban de invadir, yo creo que por respeto al mismo Centro Histórico, a la gente que está establecida y a la gente que acude ahí no debe de ser así”, señaló.Afirmó que se está trabajando en un reglamento para regular el comercio, “para que no haya vendedores apostados en la zona Centro”.El secretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Manqueros, dio a conocer esta semana que el personal de la Dirección de Regulación Comercial es insuficiente, y hay que ir una y otra vez para retirar a los ambulantes que se ponen en el primer cuadro de la ciudad.En total son 16 inspectores para toda la ciudad, y en el primer cuadro están asignados cuatro, de acuerdo con datos de la dependencia.Rentería agregó que mientras no exista un reglamento para sancionar de manera más severa a los vendedores, la situación continuará, y aseguró que la creación de este documento está en proceso.

