Olvidados en la morgue

Datos del Servicio Médico Forense (Semefo) establecen que en una década, del año 2007 al 2017, un total de 584 personas asesinadas que ingresaron a la sala de necropsia por muerte violenta no fueron identificadas ni reclamadas por sus seres queridos.De esos cuerpos sin nombre 33 son mujeres y 551 son hombres, indican los datos oficiales.La Fiscalía General del Estado (FGE) reportó además que 21 mujeres fueron inhumadas en fosas individualizadas y 12 continúan en el Semefo, mientras que 487 hombres fueron inhumados y 64 aún esperan ser identificados y reclamados para ser sepultados.Esa cifra representa el 4.5 por ciento del total de personas asesinadas durante ese mismo lapso.En la última década fueron asesinadas en la Zona Norte 12 mil 717 personas, según el registro de ingresos de cadáveres al Semefo en Ciudad Juárez.De ese universo 11 mil 543 fueron hombres y mil 174 fueron mujeres, reportó la Fiscalía General del Estado (FGE).El Semefo reportó que en el registro de ingresos de hombres por muerte violenta el cuadro de edad de los 0 a los 18 años registró 920 víctimas; 4 mil 900 en edades de los 19 a los 30 años; 4 mil 896 de los 31 a los 50 años, 796 de 51 años y más y en 31 casos no se obtuvieron datos de la edad.En el caso de los ingresos de mujeres 167 eran menores de 18 años; 455 tenían de 19 a 30 años; 452 de 31 a 50 años, 92 tenían de 51 años en adelante y en 8 casos la FGE no logró establecer la edad de la víctima.Con relación a las personas que no fueron identificadas ni reclamadas, se opta por disponer de los cadáveres con un procedimiento de inhumación, aunque cuando se tiene alguna investigación abierta esa acción puede ser retardada lo necesario.“Una vez concluida la intervención pericial y transcurrido el término de ley para la conservación de cadáveres, sin que exista reclamo alguno por parte de los familiares, procede a dar destino final por parte de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses”, informó personal de la FGE.En los casos en los que el cadáver se encuentre relacionado con la existencia de algún delito, el Ministerio Público será el competente para autorizar la inhumación del cuerpo, tan pronto como sea realizada la necropsia.El Código Nacional de Procedimientos Penales refiere que en los casos en que se presuma muerte por causas no naturales, además de otras diligencias, se practicará la inspección del cadáver, la ubicación del mismo y el lugar de los hechos.Además del levantamiento del cadáver y su traslado a la sala de necrocirugíaEl artículo 271 especifica cuando se desconozca la identidad de cadáver, se efectuarán los peritajes idóneos para proceder a su identificación. Una vez identificado, se entregará a los parientes o a quienes invoquen título o motivo suficiente, previa autorización del MP, tan pronto la necropsia se practique.

