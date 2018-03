Arranca la colecta

Con el repunte de la violencia que se dio en los meses de diciembre y enero, la demanda de servicios de la Cruz Roja Mexicana aumentó un 11 por ciento, a la par que los gastos, planteó ayer Gilberto Contreras Álvarez, presidente del Consejo de Administración, en el arranque de la colecta anual que terminará el 30 de abril.“De diciembre a enero, cuando se soltó un poquito fuerte la violencia tuvimos mil casos; regularmente hubiéramos tenido unos 900”, detalló.Durante la ceremonia de inicio que se realizó ayer en las instalaciones de Academia Municipal de Policía se recibieron los primeros donativos.Un equipo de 700 voluntarios recorrerán las calles de la ciudad en espera de la cooperación de la comunidad. “De ahí ha surgido el 70 por ciento de lo que hemos logrado recaudar en otros años”, dijo Contreras, quien pidió responder al llamado de auxilio de todo el equipo que colabora en su incansable labor.Los elementos de esta institución atienden 7 de cada 10 emergencias que se presentan en la ciudad. Su mantenimiento mensual requiere de 2 millones de pesos.“Tenemos 24 unidades, en cada turno salen 6, el municipio nos ayuda con 50 mil pesos de combustible aunque a veces nos falta”, expresó.Otros factores que aumentan la demanda de servicios es el consumo de alcohol. Indicó que por ejemplo, si extienden la hora permitida de venta en bares y cantinas, aumenta también el número de accidentes y los servicios que tendrían que dar.“Los servicios de emergencia son gratuitos. Pero sólo los de emergencia, la gente a veces no entiende que cuando solicitan una ambulancia o requieren de otro servicio que no es de emergencia se les cobra una cuota de recuperación, y es por eso, por nuestro gasto operativo”, aclaró Contreras.En la institución trabajan 70 personas entre administrativos y paramédicos y al ser de Asistencia Privada no recibe financiamiento público federal, estatal o municipal, y financia su labor con recursos propios o donativos.“No nos gusta ponernos metas porque es muy difícil. Estamos sujetos a lo que aporta la gente, pero si pudiéramos completar para un mes de operaciones estaría bien”.En el arranque de la campaña, el presidente de la ciudad y su esposa dieron el primero donativo de 7 mil pesos.

