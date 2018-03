En esta ciudad al menos 33 personas intentan quitarse la vida, diariamente; mientras que otras 46 se encuentran pensando en hacerlo.Lo anterior fue dado a conocer por especialistas de organizaciones civiles, que dieron a la tarea de hacer encuestas respecto al tema el pasado año.La investigación se realizó en una muestra poblacional de mil 478 personas, que residen en las diferentes áreas de la ciudad. De todos los que admitieron haber pensado en atentar contra su vida, o haberlo intentado, el 80 por ciento pertenecen a la periferia.A través de ecuaciones estadísticas, estimaron basándose en el número total de la población de 1 millón 300 mil personas, que durante el 2017, 15 mil 647 lo pensaron (1.7 por ciento), y otros 11 mil 965 lo intentaron (1.3 por ciento).“Estas preguntas a veces las personas no las responden con sinceridad, entonces estamos omitiendo posiblemente a gente que lo ha pensado o lo ha intentado pero no quiso reportarlo, por ello creemos que es una estimación baja para la real”, dijo Óscar Esparza, coordinador del Doctorado en Psicología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).La investigación se realizó por parte de esta institución, en conjunto con el Centro Familiar para la Integración y el Crecimiento (CFIC) y Plan Estratégico de Ciudad Juárez.Del grupo que ha tenido pensamientos suicidas, son mayoría aquellos individuos ubicados entre los 45 y los 59 años; del grupo que dijo ya haber atentado contra su vida, la mayoría están entre los 30 y los 44 años.“El Inegi arrojó una cifras de que Chihuahua era el tercer lugar, pero esto es del 2015, no tiene nada que ver con lo que acabamos de descubrir con esta encuesta reciente, y que sólo habla de lo que pasa en esta ciudad”, dijo Silva Aguirre, directora de CFIC.Por todo ello, dijo que están buscando la manera de darle seguimiento al trabajo de prevención que su organismo ha estado realizando durante los últimos 6 años.“Sur oriente y poniente concentrar el 50 por ciento de ellos, y si contamos todo la orilla son el 80 por ciento”, dijo Esparza.Aguirre dijo que consideran que estas cifras son producto de la violencia que se ha vivido.

