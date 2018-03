Protestan vecinos por obras lentas

Vecinos y comerciantes de la colonia Morelos ll protestaron ayer en la mañana contra la tardanza de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en reponer un colector sobre la calle Durango, la arteria principal del sector.Los inconformes se quejaron porque a principios de enero se comenzaron las obras y prácticamente se han mantenido en el mismo punto, sin avanzar, mientras pasan los días en que los trabajadores ni siquiera se presentan en el lugar.Los trabajos se concentran, apenas en el primer frente, entre las calles Manuel Acuña y Valeriano Trujano, donde el organismo sustituye 552 metros lineales de tubería de 18 pulgadas de diámetro del colector de aguas residuales y repara 6 pozos de visita.Apostados en el cruce con la calle Fortín de la Soledad, los quejosos señalaron que según trabajadores de la empresa a cargo de los trabajos, la Conagua no ha pagado a la constructora ni para poner diesel a la maquinaria.El Diario buscó una versión de los avances en la Conagua, pero no obtuvo una respuesta.Elizabeth Jurado, una de las manifestantes, mencionó que están afectando la movilidad de los vecinos y a más de 30 comercios y sus empleados que tienen pérdidas económicas, debido a la obstrucción que lleva casi tres meses.Jurado se hizo acompañar de unas 10 personas que se dijeron inconformes.“Estamos aquí un grupo de microempresarios. Se empezó una obra aquí por parte de la Conagua, y ya va para tres meses. Junta Municipal de Agua y Saneamiento terminó con lo que le correspondía, pero Conagua no ha terminado”, expuso la mujer.“El motivo es que no hay presupuesto para pagarle a los empleados. Nada menos ayer un empleado nos dijo que no podían ni mover las máquinas porque no tenían para diesel”, denunció.“Estamos inconformes y estamos pidiendo que se apuren a terminar esto. No pueden empezar un proyecto si no tienen un presupuesto listo porque afecta”, añadió.Emplazó a la Conagua a terminar o avanzar sustancialmente en una semana o amagó con cerrar la calle principal para presionar a la dependencia federal.“No se vale, están afectando el bolsillo de muchos compañeros, de muchos microempresarios, y desgraciadamente, como le decía ahorita, esta es una calle llena de negocios; además, ésta es la entrada a muchos hogares”.En el lugar, falta por arrancar todavía un segundo tramo que debe iniciar en la calle Porfirio Díaz y termina en Violetas, para reponer completamente el mismo colector.La Comisión Nacional del Agua también repara y repone colectores en el eje vial Juan Gabriel, entre la calle Pedro N. García y las oficinas de Conciliación y Arbitraje.Asimismo en Pedro Rosales de León, entre Simona Barba y Valentín Fuentes; el de la avenida Manuel J. Clouthier –antes Jilotepec–, a la altura del bulevar Gómez Morín, justo donde inicia el Dren 2A, además del colector Francisco Sarabia, entre Ramón Rayón y Ramón Aranda; y otro en la avenida Vicente Guerrero, entre Gregorio M. Solís y Efrén Ornelas.Las obras se realizan con dinero del Fondo de Desastres Naturales (Fonden). (Javier Olmos / El Diario)