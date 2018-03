Llama Cruz Roja al apoyo juarense

En una mancha urbana cada vez más grande, la Cruz Roja de Ciudad Juárez enfrenta año tras año dificultades económicas para solventar sus operaciones.En ese contexto, el organismo humanitario no gubernamental arranca hoy en la ciudad su tradicional colecta anual, con la que espera reunir al menos el mismo millón de pesos que pudo conseguir la última vez.Mario Carmona, director de la Cruz Roja en Ciudad Juárez, explicó que los gastos de la delegación local de esta institución, la más grande de Chihuahua, ascienden a 22 millones de pesos por año, lo que significa aproximadamente 1.8 millones cada mes.La colecta está proyectada para reunir menos de lo que se gasta en un mes, sin embargo, la institución no pierde la esperanza de que este año el apoyo de los juarenses sea mayor.“Estamos al día, sufriendo con el gasto corriente, pero dando el servicio como siempre”, dijo el representante del cuerpo de rescate y emergencias.Cifras de la Cruz Roja indican que el año pasado sus paramédicos ofrecieron 10 mil 500 servicios de atención a emergencias sin ningún costo.En los últimos dos meses el promedio de atenciones se ha mantenido en las 900, indican las estadísticas.De acuerdo con Carmona, el acto protocolario de arranque de la campaña se llevará a cabo en las inmediaciones de la Academia de Policía de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), ubicada a unos metros de la estación Pronaf de la Cruz Roja, en la calle Henry Dunant.El evento inicia a las 12 del mediodía y este año el lema nacional es “Necesitamos de tus manos para poder seguir ayudando”.El año pasado, dijo, la colecta permitió alcanzar la cifra de un millón 50 mil pesos, sólo para solventar un mes pago de nóminas, combustibles de los vehículos de rescate y ambulancias y materiales de curación.Carmona comentó que una confusión generalizada de las personas es creer que la Cruz Roja cobra por todos sus servicios. Explicó que no es así, lo que entra en ese esquema de pago son los exámenes médicos y procedimientos distintos a las emergencias.Según el responsable de la institución, las cuotas de recuperación que la organización pide constituyen una entrada de ingresos que permite sostener los servicios gratuitos de atención prehospitalaria.“Cruz Roja no cobra. Los servicios de ambulancias no se cobran. Llegamos a los choques, trasladamos a las personas a las que atropellan, a los enfermos. Si una persona requiere atención hospitalaria se deja en el hospital y ahí termina nuestra misión”, indicó el director.La colecta del organismo humanitario se extenderá a lo largo de los meses de marzo y abril, hasta el 30 de este último, por lo que las personas interesadas en solidarizarse pueden buscar a los hombres y mujeres que estarán en las calles con bote en mano para pedir la ayuda de la ciudadanía. (Fernando Aguilar/El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.