Abusa de los usuarios la CFE

Quejas por altos cobros, la llegada de los recibos a destiempo, cortes para mantenimiento con ‘aviso exprés’ y hasta apagones en colonias, denunciaron usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la ciudad.Ayer, una gran parte del fraccionamiento Pradera Dorada se quedó por más de ocho horas sin luz debido a trabajos de mantenimiento que realiza personal de CFE, lo que afectó a negocios y dos planteles escolares: un jardín de niños y la Escuela Primaria Jaime Torres Bodet, sobre la calle Rancho Aguacaliente.De acuerdo con residentes del sector, empleados de la Comisión ‘avisaron’ a los colonos del apagón apenas dos días antes, a través de cartulinas con un mensaje escrito a mano y con marcador, que dejaron pegadas a la entrada de las escuelas y en los negocios.A los residentes inconformes de Pradera Dorada se suman los usuarios de diversos puntos de la ciudad que denunciaron la llegada tardía de los recibos, pues unos estaban a un día de vencerse y otros incluso ya estaban vencidos.“Le dan a uno muy poquitos días para pagar, ya van varias veces que llega así, de un día para otro”, señaló Marisol Jiménez, habitante de la colonia Nuevo México quien ayer hacía fila en el cajero automático de las oficinas centrales ubicadas en la calle Reforma.El hecho desató que diversos módulos de la Comisión fueran abarrotados al acudir todos los afectados a pagar para evitar el corte del servicio.En otros casos como el de Diana González, de la colonia Galeana, la factura de pago de la CFE simplemente no llegó a su domicilio, lo que asegura pasa “a cada rato” y la afecta económicamente porque no le da tiempo de planificar sus gastos.Las dos manifestantes coincidieron en que no resuelve nada quejarse ante la misma instancia.María de Jesús García, de la Chaveña, se quejó porque este último bimestre le llegaron 608 pesos en el servicio, “cuando yo no tengo nada, casi no estoy en mi casa, siempre está todo apagado”.El apagón en Pradera Dorada se registró ayer desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, debido a trabajos de mantenimiento en la red. Son varias cuadrillas las que trabajan para disminuir el tiempo de suspensión del servicio, indicó uno de los empleados de la paraestatal.“Ahora nos quedamos con el refrigerador apagado, con el teléfono también, sin Internet. Tiene uno que aguantar”, dijo Miguel Martínez, residente de la zona.La semana pasada, vecinos del fraccionamiento Santa Rita también se quejaron porque les avisaron que cortarían la luz desde las 8 de la mañana para dar mantenimiento a la red, pero comenzaron hasta las 10, lo que prolongó el apagón.A la par, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó que de enero a la fecha se han interpuesto seis quejas formales por altos cobros en las facturaciones contra la empresa.El Diario buscó una postura de la CFE, pero no obtuvo respuesta. (Javier Olmos / El Diario)

