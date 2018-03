Semimasivo, incompleto ... y van por nueva ruta

A más de 4 años de que arrancó la primera ruta troncal del Transporte Semimasivo aquí, opera incompleta y ya se gestiona la segunda.Dicha primera ruta inició operaciones en noviembre del 2013 y a la fecha tiene un faltante de al menos 3 estaciones, vueltas a la izquierda problemáticas y una parte de su recorrido sin pavimentar, de acuerdo con el subsecretario de Gobierno, Ramón Galindo Noriega.Señaló que atender esos requerimientos de obra y completar el recorrido, representa un costo de entre 40 y 60 millones de pesos, de acuerdo con estimaciones de Desarrollo Urbano y Ecología y Obras Públicas.Ante dichas carencias, la licitación de la segunda ruta troncal está por lanzarse en unos 30 días, de acuerdo con datos de Obras Públicas de la Frontera. El trayecto en el que se proyecta opere es del bulevar Zaragoza y Tecnológico a Paseo Triunfo y Américas.Sigue pendiente de definir el recorrido por la avenida 16 de Septiembre hasta la calle Oro y el entronque con la primera ruta que recorre el Vivebús, se indicó.“Las vueltas a la izquierda, son una pesadilla urbana y eso es lo que más nos interesa resolver, no es lo único, hay que ampliar el área pavimentada para concluir la ruta, hay que construir tres estaciones adicionales. Esto implica gasto”, dijo Galindo Noriega respecto a la actual ruta del semimasivo que opera incompleta.El funcionario señaló que se tendrá que construir un dormitorio para las unidades del Vivebús y un área de mantenimiento.“Una cuarta parte tiene que ver con los espacios para reparaciones mecánicas y guardar los vehículos. Todo esta parte está considerada, estamos cuantificándola. Creemos que nos va a costar resolverlo entre 40 y 60 millones de pesos”, añadió.La primera ruta del Transporte Semimasivo inició operaciones hace poco más de 4 años después de 12 años de permanecer estancado y una inversión de 673 millones de pesos.Originalmente inició su recorrido a espaldas de la Presidencia Municipal, pero después se amplió hasta Plaza de las Américas y Pueblito Mexicano por la avenida Lincoln y el malecón David Herrera.Circula por el eje Vial Juan Gabriel y bulevar Zaragoza hasta la calle Puerto de Palos donde hay tramos de terracería y se requieren tres paraderos.Ramón Galindo Noriega, subsecretario de Gobierno, señaló que el proyecto deberá estar listo en un mes más para su licitación y no en marzo como se contemplaba inicialmente.Por separado, el subsecretario de Obras Públicas de la Frontera, Andrés Carbajal Casas señaló que la licitación de la Segunda Ruta fue abordada la semana pasada con el gabinete de Obras Públicas presidido por la secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas, Norma Ramírez Baca, pero la fecha de lanzamiento no se definió.Lo anterior debido a los ajustes que se están realizando al proyecto, añadió.Indicó que se espera que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología libere el proyecto ejecutivo el cual fue elaborado por la empresa Cal y Mayor.La construcción del carril confinado, paraderos y demás infraestructura que se contempla, tendrá un tiempo estimado de dos años y un costo estimado de 2 mil 600 millones de pesos aportados por los tres niveles de gobierno y la iniciativa privada en el caso de los autobuses que se utilizarán. (Juan de Dios Olivas / El Diario)• Falta pavimento• Requiere 3 paraderos más• Calculan entre 40 y 60 mdp• Prevén que esté listo el proyecto en un mes para licitarlo• Empresa Cal y Mayor elaboró el proyecto ejecutivo• Infraestructura tardará 2 años

