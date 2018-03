Empezar de cero después de prisión

En abril del 2012 “Luis Omar” fue detenido en poder de una pick up Dakota robada y lo sentenciaron a cinco años y seis meses de prisión.Apenas el pasado 26 de octubre terminó de cumplir la condena, recobró su libertad y ha decido cambiar. Pero el medio y la sociedad están dificultando esa decisión.El año pasado en el estado de Chihuahua quedaron libres al menos mil 486 personas que cumplieron sus sentencias condenatorias, de ellos el mayor número se concentra en Ciudad Juárez con una cifra 829 liberados, informó personal de Gestión Judicial del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Chihuahua.La autoridades dijeron desconocer los delitos por los cuáles fueron condenadas estas personas, pero en la entidad los ilícitos de alto impacto más recurrentes son robo, homicidio, violación, posesión de vehículo con reporte de robo, extorsión y secuestro.En el 2017 en el Distrito Judicial Bravos con cabecera en Ciudad Juárez al menos 829 compurgaron las sentencias impuestas por juzgados penales y recobraron su libertad, en el Distrito Morelos con sede en la ciudad de Chihuahua 222, en Benito Juárez correspondiente a Cuauhtémoc 120 y en Abraham González con jurisdicción en Delicias 111.En el Distrito Camargo que tiene lugar en la ciudad del mismo nombre se pusieron en libertad a 55 internos que cumplieron las penas impuestas, en Hidalgo con cabecera en Parral a 54 y en Galeana con cabecera en Nuevo Casas Grandes a 23.En el Distrito Andrés del Río con cabecera en Guachochi a 19, en el Distrito Guerrero con jurisdicción en la ciudad del mismo nombre a 13, en el Distrito Manuel Ojinaga que está ubicado en la ciudad de Ojinaga a 12, en el Distrito Mina correspondiente a Guadalupe y Calvo a nueve, en el Distrito Arteaga con cabecera en Chínipas a seis y en el Distrito Jiménez tocante a la ciudad del mismo nombre a tres.Para sumar a un total de mil 486 personas liberadas, quienes tienen opciones laborales limitadas porque la sociedad desconfía de ellos. “Luis Omar” procura no decir que cometió un delito y que fue sentenciado, tampoco ha buscado a las “malas amistades”. A sus 27 años pretende iniciar de cero.Para él, los cinco años y seis meses que estuvo preso fueron una opción para aprender y recuperarse de su adicción a la cocaína.“Tenía conocimiento que la troca era robada, tenía problemas de adicciones, andaba mal. La cárcel me sirvió para recapacitar… aprendí a muchas cosas sobre todo a valorar que el consumo de drogas es un problema y las malas amistades; me quité esos problemas si no me hubiera hundido más”, reconoce.Aunque se siente capacitado para desempeñarse como técnico, hace tres meses “Luis Omar” obtuvo un empleo como operador de producción en una maquiladora donde no le pidieron carta de no antecedentes penales. Pero los ingresos por ese trabajo son menores, no le alcanzan para colaborar en los gastos de la casa de su tía, quien lo recibió al ser excarcelado, y para retomar los estudios.“Yo no platico en el trabajo ni en la calle que estuve preso, no es algo que ande divulgando. También por temor a la violencia, que puedan pensar que ando mal. Estoy tratando de hacer las cosas bien”, expresa para luego recordar que en abril del 2012 él ya había terminado una carretera técnica y cursaba una ingeniería en Mecánica en la Universidad Politécnica de Chihuahua y ahora sueña estudiar ingeniería Industrial.“Ahí no puedo avanzar. Me gustaría un mejor trabajo, me siento capacitado… quiero tener la oportunidad de seguir estudiando, como operador de producción no creo poder sobrevivir”, revela para luego señalar que al quedar en libertad no se le ofreció ninguna beca ni trabajo.Sin embargo, él ha tenido mejor suerte que otros excarcelados. Ya pudo tramitar su credencial de elector, con lo que recobró sus derechos civiles, puede identificarse y tiene acceso a realizar otros trámites.“Tengo un compañero que estuvo 18 años preso, ahí (Cereso 3 de Ciudad Juárez) lo conocí, convivimos y ahora nos juntamos. Él salió con un beneficio pre-liberacional y está batallando para sacar su credencial de elector, no puede identificarse ni hacer trámites, ahora trabaja armando cajas de cartón y se supone que pasamos por programas de reinserción, que ya tenemos derechos civiles pero no hay programas ni apoyos suficientes para nosotros”, expuso.“Luis Omar” ha solicitado una carta de liberación para acreditar que cumplió la pena impuesta y buscar otro trabajo.En los próximos seis meses está previsto que en Ciudad Juárez obtengan su libertad por lo menos 21 reos también por cumplimiento de sentencia, informó en enero pasado la vocera de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales Alejandrina Saucedo.El año pasado fueron liberados al menos mil 489, de los cuales Juárez concentró la mayoría, 829