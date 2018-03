Otra pifia del MP... absuelven a dos por feminicidio

Dos integrantes de la pandilla “Los Aztecas” ayer fueron absueltos de un feminicidio debido a que la única prueba que los incriminaba no reunía los requisitos de ley para ser tomada en cuenta.Se trata de una entrevista ante el Ministerio Público en la cual no estuvo presente un abogado defensor y en la que los ahora exonerados aceptaron su responsabilidad y dijeron en qué lugar había sido asesinada la víctima.Ayer, al emitir el fallo absolutorio, la titular de un Tribunal de Enjuiciamiento, Elizabeth Villalobos Loya, dijo que de darle valor a esa entrevista se vulneraría el debido proceso.Las otras pruebas desahogadas en juicio oral no aportaron nada para acreditar que Ramón Isidro Hernández Montes apodado “El Gordo” y Martín Alberto Favila González “El Chori” cometieron ese delito.En la acusación formulada por el Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía de Género se señala que el 3 de octubre del 2015 entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde, Hernández Montes y Favila González privaron de la vida a Ilse Priscila Castrellón Fermán al estrangularla.El cadáver fue envuelto en una cobija para arrojarlo a un lote baldío ubicado en Ramón Rayón y Columbus, del fraccionamiento Praderas del Sur.Datos periodísticos indican que la mujer fue reportada como desaparecida el 26 de septiembre pero había salido de su casa ocho días antes.Entre las pruebas aportadas por el MP a este juicio oral, número 300/17, se encuentran un cateo en el inmueble donde fue asesinada Ilse y del cual se recabaron varias evidencias pero el ADN obtenido no coincidía con el perfil genético de Hernández ni en el de Favila.El MP también ofreció la declaración de un testigo que señaló al Tribunal que en un rango de tres meses, incluida la fecha en que se cometió el crimen, él vio que los señalados frecuentaban la propiedad donde sucedió el asesinato de Ilse.La declaración autoincriminatoria por el feminicidio efectuada ante el MP fue excluida desde la etapa intermedia –previa al juicio oral– debido a que ambos hombres resultaron positivo al Protocolo de Estambul.Un Tribunal de Control determinó que las declaraciones fueron obtenidas a base de tortura y ordenó la exclusión, es decir, no autorizó a que esas probanzas fueran desahogada en juicio oral.Datos periodísticos indican que el 10 de octubre del 2015 ambos hombres fueron llevados a la primera diligencia ante un juez de Control. En esa audiencia el MP a cargo del caso dio lectura a la parte de la declaración rendida por Ramón Isidro Hernández Montes, señaló que esta persona había dicho que cuando él llegó a una casa en la calle Palacio de Mitla –sin especificar número– “El Chori” ya había matado a Ilse y él ayudó a éste y a un hombre de apodo “El Tiburón” a subir el cadáver a un vehículo y a ir tirarlo en un terreno.Además Hernández refirió que él conoció a “El Gordo” y al “Tiburón” porque les compraba mariguana.En esa misma audiencia los dos hombres dijeron que los habían golpeado. “El Chori” mostró las huellas de la tortura, una inflamación en el área occipital izquierda y en abdomen. “El Gordo” una inflamación en el lóbulo de la oreja derecha y escoriaciones en la espaldaAyer, en una audiencia realizada en la primera sala de la “Ciudad Judicial”, la jueza Villalobos Loya dijo que no había pruebas para acreditar la responsabilidad de Hernández Montes y Favila González en el feminicidio y ordenó ponerlos en inmediata libertad.

