Tras 150 horas sin consumir alimentos sólidos, el catedrático Rigoberto Martínez Escárcega dio por concluida ayer la huelga de hambre a la que se sometió para protestar en contra de la rectora de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, Victoria Esperanza Chavira Rodríguez.“La comunidad ha decidido dejar la lucha contestataria y convertirnos en un movimiento de resistencia que tome en sus manos la construcción de una universidad autónoma y popular”, dijo el docente, respaldado por una veintena de alumnos al momento.Dijo que la intención no es detener la protesta, sino transformarla en algo que pueda generar una nueva administración para la universidad.“Se iniciarán mesas de diálogo entre estudiantes, administrativos y docentes”, explicó.El 1 de marzo, Martínez Escárcega se apostó en una casa de campaña dentro de las instalaciones de la Upnech campus Juárez, para promulgarse en huelga de hambre, en solidaridad a todos sus compañeros que buscan la destitución de Chavira Rodríguez.El conflicto a nivel estado inició debido a una iniciativa que busca reformar la Ley de la Universidad, y permite a la Rectoría tener mayor control sobre ella.Esta fue impulsada por la actual rectora, Chavira Rodríguez, y es una de las razones por las que exigen su destitución.Además, el director del campus de la ciudad de Chihuahua, Arturo Limón, fue removido de su cargo presuntamente por oponerse a la misma.“Nos estamos organizando para conformar un movimiento autónomo, democrático y representativo. Abrir canales de comunicación entre estudiantes y el consejo universitario”, dijo Alán Grajeda, uno de los estudiantes que apoya a los manifestantes.Otra de ellas es Karla García, quien dijo que el movimiento no es sólo en Ciudad Juárez, si no en los 11 campus del estado.Escárcega Martínez dijo que antes de que cierre el período legislativo actual, van a presentar el nuevo proyecto, integrando las opiniones de todos los que conforman la Universidad.En ese sentido, alumnos y personal del campus de Nuevo Casas Grandes (NCG) continuaron ayer la protesta.Ellos aducen que la destitución de la rectora Victoria Chavira, la derogación de la ley y el respeto a la vida institucional de trabajadores y alumnos no han sido atendidos por el Gobierno del Estado.Ayer colocaron una manta con sus reclamos en Recaudación de rentas de Nuevo Casas Grandes.El domingo se reunieron en NCG directivos, docentes, y alumnos de Camargo, Chihuahua, Cuauhtémoc, Parral, Guachochi, Ciudad Juárez y Nuevo Casas Grandes, con el propósito de buscar nuevas estrategias para solucionar el conflicto.Ahí acordaron que emprenderán una lucha nueva en contra del Gobierno estatal, lo que llamaron una estrategia académica.Se indicó que integrarán mesas de trabajo para tomar acuerdos.“Se ha tenido una respuesta fría, indolente, con poca sensibilidad, por parte del Gobierno Estatal” señalaron, los asistentes en la asamblea. (Con información de Viridiana Chairez Loya / El Diario)

