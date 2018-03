En jaque, Municipio por ambulantes

El personal de la Dirección de Regulación Comercial es insuficiente, y hay que ir una y otra vez para retirar a los ambulantes que se ponen en el primer cuadro de la ciudad, expuso el secretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Manqueros.Agregó que mientras no exista un reglamento para sancionar de manera más severa a los vendedores, la situación continuará, y aseguró que la creación de este documento está en proceso.“Hemos estado al pendiente con la Dirección de Regulación Comercial para estar retirando a los comerciantes que se instalan en zonas que no son permitidas, entendemos que a veces los fines de semana se complica la situación”, declaró.Además declaró que el personal de Regulación Comercial es insuficiente.En total son 16 inspectores para toda la ciudad, y en el primer cuadro están asignados cuatro, de acuerdo con datos de la dependencia.“Tenemos que estar yendo una vez tras otra a mover a estas personas, ya que pasan dos días y regresan, es una labor constante”, manifestó el secretario del Ayuntamiento.Rentería dijo que aparte de las molestias que los ambulantes provocan, es difícil mantener limpias las zonas que ocupan.“Nuestra idea es no tolerar en ciertos sectores el ambulantaje, pero con una reglamentación un poco más estricta y en eso estamos trabajando, primero estamos empezando en el tema del Centro, y se irá paso por paso”, aseguró.Explicó que con un Reglamento de Regulación Comercial se busca establecer una zonificación donde pueden estar los ambulantes tolerados, también fijar áreas permitidas por temporada, así como días y horarios.“Ser más estrictos en las sanciones, porque ahorita lo que sucede es que se les retira de una zona y a las dos horas regresan, entonces no hay personal que dé abasto a una conducta en ese sentido”, mencionó el funcionario.Agregó que con el Reglamento se establecerán amonestaciones más estrictas, y se podrán aplicar sanciones administrativas.Rentería aseguró que por el momento se está trabajando en el bosquejo y no hay fecha definida para que esté lista.Como se observó el sábado, al atravesar por el paso peatonal de la avenida 16 de Septiembre, avenida Juárez y calle Velarde, los transeúntes encuentran todo tipo de mercancía en venta. Al grado de que el corredor se ha convertido en un gigantesco tianguis y caminar por ahí se dificulta.Discografía ‘pirata’, ropa y alimentos son algunos de los productos que puestos ambulantes ofrecen en el primer cuadro de la ciudad.Desde que la actual administración municipal concede los permisos de forma gratuita el ambulantaje en la zona Centro está en pleno apogeo, señalaron empresarios del sector. (Araly Castañón / El Diario)

