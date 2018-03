'Aman' juarenses pescados y mariscos

Autoridades federales estiman que en Chihuahua se vendan al menos mil 650 toneladas de pescados y mariscos durante la temporada de Cuaresma y de Semana Santa.La cantidad de productos del mar es mayor a la del año pasado, cuando se vendieron mil 550 toneladas, informó el delegado de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), Arturo Gutiérrez Cano.El funcionario indicó que la población de Ciudad Juárez acapara hasta el 70 por ciento de la venta en esta temporada.Esta temporada se estima que deje a vendedores en todo el estado una derrama económica de mil 650 millones de pesos.Aunque por tercer año consecutivo la Conapesca no fijó precios, expuso que el costo promedio por kilo se encuentra entre 60 y 70 pesos, entre especies caras y baratas.Descartó que puedan presentarse especulaciones por parte de comerciantes toda vez que hay instancias montando operativos de verificación para evitar irregularidades.Gutiérrez Cano aseguró, además, que no hay desabasto de ninguna especie.En Chihuahua, el consumo per cápita es de dos kilogramos promedio al año, muy por debajo de los 12 kilogramos que se consumen por persona a nivel nacional.El pescado que se vende con mayor recurrencia aquí es el filete tilapia, se informó.Otras instancias, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), arrancaron desde el pasado 12 de febrero un operativo especial de temporada de cuaresma.“En el pescado, mariscos, pollo y legumbres, son artículos que estamos haciendo verificaciones dentro del operativo de cuaresma”, refirió Iván Lara Rendón, subdelegado aquí de la Profeco.Mencionó que a la fecha se han colocado sellos de suspensión en dos establecimientos de giro restaurantes, uno por no exhibir precios y el otro por no presentar contenido neto de los productos. Los nombres no se dieron a conocer.La Coespris indicó que hoy se han realizado 12 visitas y se han realizado 10 levantamientos de muestras de producto de mar, pero a la fecha no se han detectado irregularidades.

