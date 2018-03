Quieren $9 por usar ruteras nuevas

El Frente de Trabajadores del Volante (FTV), sección dos, de la CTM, solicitó al Gobierno del Estado aplicar tarifas diferenciadas para los concesionarios que trabajen con unidades nuevas.Carlos Hernández, secretario general de la sección 2 del FTV, consideró que actualmente se aplica una tarifa de 8 pesos por viajar en un camión nuevo, lo mismo que en uno con más de 10 años de servicio.Señaló que esa tarifa desalienta a invertir en unidades nuevas a quienes utilizan unidades antiguas.“¿Cómo obligo a mi gente a que se modernice?, porque somos muy criticados que no queremos darle un transporte digno a Juárez cuando se está dando y nos están igualando la misma tarifa del camión viejo con el nuevo, un camión 2005, 2003, cobra exactamente lo mismo que un camión 2018. Siento que ahí no quieren que haya la modernidad en Ciudad Juárez”, indicó.Adicionalmente quienes ya adquirieron unidades de agencia, lo hicieron a crédito y bajo la promesa del Estado de un aumento adicional de un peso, enfatizó.“No estamos pidiendo nada fuera de la Ley, además hay un compromiso con Gobierno del Estado de que conforme nosotros fuéramos metiendo camiones del año, ellos nos iban a dar el incremento del peso”, dijo el dirigente sindical.Recordó que al iniciar la actual Administración estatal, los concesionarios tenían únicamente 40 unidades de reciente modelo y el año pasado tras ajustar de 7 a 8 pesos la tarifa, el Estado prometió un nuevo incremento de un peso a quienes comprarán unidades nuevas.“Queremos hacerle la petición que haga la diferencia del camión nuevo del camión viejo, es decir que nos aumente un peso, única y exclusivamente del año, son 120 ó 130 que hemos comprado ya en la Mercedes Benz y en Dina, son a crédito, es por eso que no completamos a pagar”, añadió.Sin embargo, el acuerdo firmado por los transportistas, fue de adquirir 300 unidades nuevas para diciembre de las que el gobierno estatal reconoce 200, aunque fueron 130. [email protected] iario.com.mx

