Fuera del Sector Salud, hospitales en el limbo

Las estructuras de los futuros hospitales de Cancerología y Especialidades no pertenecen al Sector Salud, por lo que es difícil ponerlas en funcionamiento, señaló Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la Secretaría de Salud de Chihuahua en la Zona Norte.En medio de la falta de recursos, ambas unidades hospitalarias están detenidas desde 2016 a pesar de que empezaron a construirse en 2014 y de que estaba proyectado que quedaran listas en 2015.“No están registrados en el Seguro Popular, no los tiene Salud”, dijo Valenzuela Zorrilla. “Estamos viendo cómo enderezar esa situación administrativa. No sólo hubo problemas por el cascarón, sino con la parte administrativa de cómo se gestionaron los recursos para hacer ese cascarón”.Sin presupuesto estatal para este 2018, el complejo médico es quizá el rostro más representativo de la falta de infraestructura para la salud que prevalece en Ciudad Juárez desde hace más de medio siglo.Esta situación sucede en un contexto donde este municipio fronterizo carece de suficientes médicos por habitante, por lo que, según lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), no alcanza las tasas de cobertura en salud óptimas para el desarrollo y bienestar de la población.De acuerdo con el director de Salud en la región sanitaria norte, al hospital de Oncología le hace falta un acelerador lineal, un dispositivo utilizado para ofrecer radioterapia de haz externo a personas que tienen cáncer.Según Valenzuela Zorrilla, en la actualidad hay un grupo de médicos empresarios locales que presentaron una propuesta para la adquisición de este equipo, pero hasta hoy no se ha concretado.Como alternativa al arranque de esta unidad, aseguró, Salud está a la espera de poder habilitar un área de quimioterapia en el Hospital General de la ciudad.“En cuanto al Hospital de Especialidades, hay varios grupos que se están acercando a la Secretaría planteando proyectos para hacer un proyecto público-privado y que esto pudiera hacerlo arrancar. Se necesita un impulso económico muy fuerte y se está viendo la manera”, comentó.En días pasados, Andrés Carbajal Casas, subsecretario de Obras Públicas de la Frontera, explicó que un litigio que se mantiene abierto en contra de la constructora de los hospitales impide resolver el problema de los hongos que infestan 6 de los 8 pisos del de Especialidades.*Ambas unidades hospitalarias están detenidas desde 2016*Empezaron a construirse en 2014*No pertenecen al Sector Salud

