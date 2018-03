En el Día Internacional de la Familia que se conmemoró ayer, el Frente Nacional emitió un pronunciamiento para exigir a quienes entrarán en campañas por un cargo público, que promuevan y desarrollen políticas públicas con perspectiva de familia.“Queremos una educación para nuestros hijos libres de ideologías que los confundan, que se proteja la institución del matrimonio y no se desconozca la finalidad complementaria, procreativa y educativa que tiene”, dijo Alejandra González, representante de ese organismo a nivel local.También piden que la adopción sea un derecho de los niños, y que estos puedan experimentar un crecimiento con un papá y una mamá.“Aunado a lo anterior, pedimos que la familia ocupe un lugar preponderante en las agendas de los políticos que buscan un puesto de elección popular”, dijo.Según cifras que les proporcionaron por parte de la Oficialía de Registro Civil, informaron que hasta marzo de este año se registraron 136 matrimonios y 668 divorcios, lo que consideran preocupante.“No podemos quedarnos callados ante los estilos de vida que marcan rumbos llenos de conflictos y confusión en la juventud”, dijo.González agregó que la familia es lo más importante de la sociedad, y que se debe de trabajar en conjunto sociedad, gobierno e instituciones.Roberto Jiménez, otro de los integrantes, dijo que no se puede dejar de lado que los problemas que enuncian son multifactoriales, por lo que es necesario hacer frente.“Gran parte de los divorcios obedecen a la ausencia del padre o la madre o ambos, por salir a trabajar, y así no hay forma de que se pueda consolidar un matrimonio y una familia.“Le demandamos a los partidos políticos que busquen fortalecer el matrimonio y que la familia esté integrada”, dijo.Respecto a las adopciones, dijo que la solución sería generar políticas que favorezcan la adopción, pues sino difícilmente algunos matrimonios podrían adoptar.Finalmente, invitaron a los interesados en darle seguimiento a sus ideas, a que visiten el sitio web http://frentenacional.mx/“El Frente Nacional por la Familia tiene una plataforma, un propuesta, no sólo el discurso, sino una propuesta que se está presentando a nivel nacional, se ha presentado a los partidos políticos, en la página web ya está, son 11 puntos que hablan sobre diferentes temas y todos con perspectiva de familia”, dijo Jiménez.

