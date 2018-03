Presenta el PAN a sus candidatos

El exalcalde, Ramón Galindo Noriega, explicó que buscará nuevamente la Presidencia Municipal porque dijo que no se puede cruzar de brazos ante los mismos problemas que tiene la ciudad y que no parecen avanzar.Los candidatos del Partido Acción Nacional (PAN) para las próximas elecciones fueron presentados ayer, evento al que asistió el director del Comité Directivo Estatal, Fernando Álvarez Monge, quien dijo que el alcalde, Armando Cabada, es “un gran simulador”.“Si hay un gran simulador en la política del estado de Chihuahua se llama Armando Cabada, ese cuate de independiente no tiene nada”, expresó.Dijo que Cabada solamente se ha encargado de recoger gente de otros partidos para hacer su propio partido que quiere denominar independiente.Galindo, quien fue presidente municipal en el periodo de 1995 a 1998, afirmó que la contienda electoral va a ser difícil, pero dijo que todas implican un grado de complejidad.“Las cosas que valen más la pena, son las más complicadas, de manera que no nos asusta que sea difícil, tendremos que convencer a los electores que apoyen lo que nosotros propondremos en su momento y creo que estamos en condiciones de lograrlo”, afirmó el también actual subsecretario de Gobierno en la zona norte.Con Galindo, va de suplente Arturo Valenzuela Zorrilla, y Raúl García Ruiz para la Sindicatura.Los abanderados para las diputaciones federales son; Distrito 01, Carlos Fernando Ángulo Parra; 02, Luis Javier Mendoza Valdez del PRD; 03, Lucero Nieto Romero y para el 04, Daniela Soraya Álvarez Hernández.Los que buscan las diputaciones locales son; Distrito 04, Víctor Manuel Uribe Montoya; 05, Martha Adriana Durán; 06, Gustavo Alfaro Ontiveros; 07, Laura Mónica Marín Franco; 08, Maribel Hernández Martínez; 09, Xóchitl Contreras Herrera y para el 10, Javier Meléndez Cardona.Los candidatos para el Senado de la República por Chihuahua por el principio de mayoría relativa son, Gustavo Enrique Madero Muñoz y Rocío Esmeralda Reza Gallegos.

