Ponen lupa en alimentos de Cuaresma

Durante la temporada de Cuaresma, autoridades sanitarias inspeccionan con mayor frecuencia los negocios que comercializan pescados y mariscos con el fin de prevenir riesgos a la salud, generados por un mal manejo de estos productos.Jesús Darío Cárdenas Monárrez, coordinador local de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), dio a conocer que la dependencia ha revisado hasta ahora 12 establecimientos y ha levantado 10 muestras de alimentos del mar.Además dijo que emitieron una serie de recomendaciones a la población para la compra estos productos.De acuerdo con el titular de la Coespris, han entregado 300 trípticos y 60 carteles con información relativa al manejo seguro de pescados y mariscos en tiendas de autoservicio, empresas maquiladoras y otros lugares.Cárdenas Monárrez recomendó a la población que antes de comprar pescados, se asegure de que no tengan un olor desagradable y revise que los ojos y piel sean brillantes, y las escamas no se desprendan con facilidad.Aconsejó que los productos marinos se descongelen pasándolos del congelador al refrigerador y no esperando que ello suceda al dejarlos a temperatura ambiente.El coordinador de la Coespris en Juárez detalló que el operativo de Cuaresma va a concluir el domingo 8 de abril.Hasta ahora, señaló, no se han hallado irregularidades en cuanto al manejo de los insumos para esta temporada en la que tradicionalmente se consumen carnes blancas como pollo y pescado.La dependencia recomendó también que este tipo de alimentos se preparan en el hogar, deben hacerlo con extremo cuidado para evitar enfermedades o intoxicaciones.Las personas que quieran interponer una queja o denuncia pueden hacerlo a través del teléfono de la Coespris, que en Juárez es (656) 629-3300 extensión 55885.También pueden acudir a las oficinas, situadas en el complejo del Gobierno del Estado en esta ciudad, situado en la Unidad Administrativa “José María Morelos y Pavón” –conocido coloquialmente como “Pueblito Mexicano”–.En ambos casos, detalló la Coespris, el horario de atención al público es entre las 8:30 de la mañana y las 2:30 de la tarde. (Fernando Aguilar / El Diario)• Cheque que no tengan mal olor• Pescados enteros deben tener ojos y piel brillantes y sus escamas no caer con facilidad• Filetes de pescado y mariscos deben tener carne firme• Descongele en la parte baja del refrigerador• Cuide no dejar los productos a la intemperie• Reporte quejas al teléfono (656) 629-3300 extensión 55885

