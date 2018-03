El Partido Revolucionario Institucional (PRI) llega hoy a su 89 aniversario en un escenario complejo en el que no sólo es oposición en Chihua-hua y los principales municipios del estado, sino que se juega la Presidencia de la República en las elecciones del 1 de julio.Sin embargo, el dirigente estatal del tricolor, Omar Bazán Flores, consideró que si bien la realidad política que encara el partido es distinta a nivel local que nacional, confían que saldrán fortalecidos a la contienda electoral de este año.“Es cierto que la competitividad electoral está en juego, pero nosotros tenemos certeza de que la estructura, la organización del partido y el ánimo de muchos candidatos ya electos, en el caso de Chihuahua 880, puedan levantar y puedan dar mayor fortaleza a la campaña presidencial para dar la lucha electoral”, dijo.Aseguró que al menos en el estado, donde en 2016 el electorado los juzgó y con su votó los sacó del poder para mandarlos a la oposición en el Gobierno estatal y municipios como Juárez y Chihuahua, el PRI ha logrado reorganizarse.Explicó que durante estos dos años el partido ha logrado fortalecer los cuadros y la estructura territorial, así como abrirse a la equidad de género, a la participación de los jóvenes y la sociedad civil con la postulación de un candidato presidencial como José Antonio Meade Kuribreña, quien no milita en sus filas.“Nuestro partido está fortalecido con más de 120 mil militantes afiliados al PRI, somos el partido con mayor militancia, con mayor organización, con mayor sentido social, que nos encontramos nuevamente con la reorganización, con la autocrítica interna, nos encontramos con humildad en la búsqueda de la organización primero y después esperar lo que será el ánimo de la sociedad, pero estamos seguros que hay mucho PRI para adelante”, agregó.Bazán Flores destacó que el PRI, fundado el 4 de marzo de 1929, llega a los 89 años como un partido en el poder a nivel federal al encabezar la Presidencia de la República y tener representación en todos los órganos de gobierno de elección popular.Para conmemorar el aniversario, el Comité Municipal llevará a cabo hoy una conferencia que impartirá Wilfrido Campbell Saavedra en el edificio del sindicato de Pemex, localizado en la calle Lerdo 206 norte, a las 11:00 horas.Mientras que la dirigencia estatal también llevará a cabo un festejo en la ciudad de Chihuahua y a nivel nacional habrá una celebración en la Ciudad de México, en la que se anunció que no asistirá el presidente Enrique Peña Nieto y el único orador será José Antonio Meade.

