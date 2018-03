En la Comisión Estatal de Seguridad (CES) se sabe que la persistencia de la delincuencia organizada tiene sólo una explicación: la corrupción de los mandos policiacos.“El dinero es todo: en todos los municipios donde he estado trabajando, nosotros, cuando me dicen ‘trabaja’, yo trabajo, y hemos sacado a los malandros (encarcelándolos) porque es más el miedo que lo que tienen en armamento, porque cualquier Policía Municipal los supera”, dice un integrante de la CES entrevistado.“En Parral, Delicias, Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Casas Grandes, es mucho más la Policía que los malandros, pero está ese detalle: que dan dinero y por eso no trabajan, pero de cualquier municipio se puede sacar a la malandrada, si se quiere”, agrega.El agente, cuyo nombre se reserva por seguridad, fue entrevistado luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) difundiera en un boletín declaraciones en las que su titular, César Augusto Peniche, dijera que “se ha observado que hay un fuerte grado de infiltración por parte del narcotráfico en algunas regiones y que ninguna corporación está exenta de esta problemática”.También, que “la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación inició carpetas de investigación y judicializó varios casos en contra de elementos por actos o prácticas indebidas”.La Fiscalía no respondió ayer a una solicitud de datos sobre la cantidad, corporación, región o rango de los agentes procesados.El agente entrevistado asegura que en todos los destacamentos de la CES en los diferentes municipios hay elementos en contacto con grupos delincuenciales, y que trabajan tanto con La Línea, la Gente Nueva de Chihuahua y la Gente Nueva de Sonora.Y el avance del trabajo policial, sobre todo las detenciones, afirma, depende por tanto de qué tan “arreglado” esté cada mando con ese tipo de grupos.“Cada destacamento trabaja así: siempre es un elemento el que da las indicaciones de a quién agarrar y a quién no agarrar”, dice.El entrevistado ejemplifica con el municipio de Chihuahua, donde los agentes, dice, deben llamar a sus superiores cuando “revientan” o buscan arrestar a los encargados de algún punto de venta de narcóticos ilegales, quienes a su vez suelen decir que están “arreglados” con el Grupo de Operaciones Especiales o antidrogas.“En Chihuahua hay que marcarle a los mandos, y ya ellos dicen ‘no te metas ahí, déjalos que sigan trabajando’, ‘vemos luego’. O inventan que es un punto donde se da información para trabajar, para reventar a los grupos; claro que no es cierto, pero ellos así lo manejan”, agrega. (Staff/El Diario)

