La ciudad enfrenta un grave rezago en materia de infraestructura y servicios de salud. Según datos oficiales, carece de suficientes médicos y hospitales para que se “alcancen las tasas de cobertura adecuadas” que marcan los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS).Un análisis realizado por este medio con datos oficiales aportados por autoridades en la materia, indica que en esta frontera existen 11.5 médicos por cada 10 mil habitantes, que no es ni la mitad de los 23 que, marca el criterio de la OMS, son necesarios para una cobertura adecuada.Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la Secretaría de Salud de Chihuahua en la Zona Norte, reconoce este problema.Una muestra, sostiene el funcionario estatal, es que la ciudad cuenta con apenas un Hospital General desde hace más de medio siglo.“Eso va diciendo todo”, afirma el director médico de la dependencia en la región sanitaria norte. “Eso satura mucho los servicios. También la proporción de médicos y personal de salud. De lo que pide la OMS no llegamos ni a la mitad”.De acuerdo con las Estimaciones de Población Municipal 2010 a 2018 del Consejo Nacional de Población (Conapo), en 2015 Ciudad Juárez era el hogar de un millón 423 mil 167 personas.Según el Sistema Nacional de Información en Salud, hasta ese año —el último que registra la fuente— mil 644 médicos formaban parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Salud y Pensiones Civiles del Estado.Con esos datos, la relación entre ambas cifras por medio de una fórmula estandarizada permite advertir que Juárez contaba entonces con sólo 11.55 médicos por cada 10 mil habitantes. De entonces a la fecha la cantidad de profesionistas e infraestructura de salud no ha cambiado sustancialmente.La OMS calcula que los territorios con menos de 23 profesionales de la salud —médicos y enfermeras, únicamente— “probablemente no alcancen las tasas de cobertura adecuadas” en la materia.A pesar de estas carencias, el Gobierno federal y la administración estatal mantienen cuando menos dos proyectos de infraestructura para la salud en Ciudad Juárez cada uno por su parte.El IMSS, por ejemplo, se halla en proceso de edificar una Unidad de Medicina Familiar (UMF) en el suroriente de Juárez, en tanto que Salud estatal prometió poner en funcionamiento los hospitales de Cancerología y Especialidades, abandonados por el anterior Gobierno del Estado.En el primer caso, como ha dicho en varias ocasiones Víctor Manuel Rivera Villarreal, secretario del Interior y Propaganda del Sindicato del IMSS, la construcción de la clínica no reporta avances sustanciales.Tampoco el inicio de operaciones de las unidades hospitalarias situadas en los terrenos del antiguo Hipódromo y Galgódromo, en el oriente de la ciudad, detenidos ambos por cuestiones presupuestales y administrativas.“El problema es grave porque nos afecta primero en la formación de médicos”, advierte desde la iniciativa privada el médico Lorenzo Soberanes Maya, vicepresidente de la sección de Salud de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) local.En su opinión, al no existir suficientes camas censables ni hospitales es imposible incrementar la capacidad de enseñanza de las instituciones, por lo que la matrícula de la única escuela de medicina en el norte del estado no puede crecer y el déficit continúa.“Además, es grave porque seguimos teniendo la necesidad de un hospital de tercer nivel y de uno especializado para la atención de problemas musculoesqueléticos que la industria requiere derivado del trabajo, la repetitividad y los factores ergonómicos que implica”, señala el exdirector del Colegio de Médicos Cirujanos de Ciudad Juárez.Hace unos días, el Club Rotario de Ciudad Juárez arrancó la construcción de un hospital en ese sector con el fin de ofrecer servicios gratuitos de oncología infantil, salud visual, estrabismo, cataratas, labio leporino, paladar hendido, prótesis mamarias, hemodiálisis y cirugías cardiacas.Sin embargo, pese a que según expertos es esa zona la que enfrenta el mayor rezago por ser la menos consolidada en términos urbanos, las carencias se extienden prácticamente por todo el polígono municipal. (Fernando Aguilar/El Diario)11.5 médicosPor cada10 milhabitantesProyectos estancadosEstatalesHospitales de:Cancerología,Especialidades y otro General(en el antes Galgódromo)FederalesUnidad de Medicina Familiar(UMF) del IMSS en el suroriente

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.