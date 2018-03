Pide Mesa denunciar 'alianzas' con el narco

La Mesa de Seguridad pidió que las supuestas alianzas entre criminales y policías estatales se denuncien formalmente y no se queden sólo en acusaciones, después de que el líder de El Barzón, Heraclio Rodríguez, acusara que elementos de la Policía Estatal hacen detenciones ilegales en contubernio con delincuentes.“Las instituciones no están exentas de infiltraciones, pero si llegan a haber acusaciones, que la gente tenga la valentía y las denuncie, de lo contrario son puras suposiciones y no estamos para eso”, recalcó el subcoordinador de la organización, Enrique Martínez Dávila.El viernes, en una concentración en la Ciudad de Chihuahua con productores de frijol, el dirigente campesino afirmó tener pruebas de que en el municipio de Namiquipa policías estatales se han aliado a criminales.En un boletín de prensa, el fiscal general del Estado, César Peniche Espejel, admitió que “se ha observado un fuerte grado de infiltración por parte del narcotráfico en algunas regiones y que ninguna corporación está exenta de esta problemática”.Dijo que hay infiltración del crimen organizado en algunas Policías, a pesar de que hay vigilancia, supervisión y depuración en la CES y la Agencia Estatal de Investigación.Pero el representante de la Mesa de Seguridad pidió a quienes son víctimas de agravios por parte de policías de cualquier corporación más cautela o demostrarlo con denuncias formales ante las autoridades.“No podemos dar credibilidad a suposiciones”, subrayó.Además sugirió que la denuncia mediática que hizo el líder del Barzón puede tratarse de un golpeteo político.Afirmó que cuando se han hecho señalamientos formales, principalmente en torno a policías estatales, se ha actuado y se han dado de baja a algunos elementos relacionados con el crimen organizado.Martínez Dávila insistió que el organismo cuenta con el número de denuncia anónima *2232, en el que la ciudadanía puede reportar.

