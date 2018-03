Abruma a agricultores basurero en la acequia

José Eduardo se sienta a la orilla de la Acequia Madre cerca del río Bravo y arroja hacia las quietas aguas una improvisada red de plástico que él mismo fabricó.Su objetivo es sacar tantos peces como pueda para llevarlos a su casa.“Cuando vengo sí me llevo unos 15 ó 20 animales y los guiso”, dijo el hombre de 68 años. “Les quito las escamas y les saco todo. Van directo al sartén”.Actualmente la acequia se encuentra en proceso de limpieza debido al cúmulo de basura que presenta y ante la inminente entrega de agua rodada que contempla el tratado internacional de 1906.La suciedad no es impedimento para que José Eduardo vaya de pesca, aunque reconoce que suele encontrarse con ese problema siempre: montones de basura contaminan el cauce.“La ciudadanía tira de todo en la acequia”, informó Guillermo Aguirre González, jefe de Hidrometría del Distrito de Riego 009 de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Juárez. “Cada año sacamos lo que no se imaginan, colchones, salas, árboles completos, animales muertos”.El próximo 20 de marzo Estados Unidos entregará los 72 millones de metros cúbicos de agua provenientes de las presas de Nuevo México y se abrirán las compuertas para dar paso al caudal que irá al Valle de Juárez, por eso agricultores trabajan a toda prisa para limpiar el cauce.Pero en el proceso en el que desarrollan su labor, que se ha extendido desde las últimas dos semanas, los productores han hallado toneladas de desechos domésticos que las personas depositan pensando que el agua se las llevará, como si fuera un sistema de drenaje exterior.“Son inconscientes”, señaló Aguirre González. “No hay cultura de limpieza; definitivamente falta mucha cultura”.Para agilizar la limpieza del extenso cauce de la Acequia Madre, el Gobierno del Estado entregó a los productores 200 mil pesos, recursos que serán utilizados para contratar personal, rentar máquinas y otros asuntos relativos a este proceso.Javier Meléndez Cardona, subsecretario de Desarrollo Rural en la Zona Norte, explicó que este dinero permitirá que los agricultores dejen en condiciones óptimas el canal lo más pronto posible.“Si no limpiamos, se retrasa el ciclo productivo y no recibimos el agua en el tiempo que se necesita, que el clima establece para la siembra de los cultivos. Y el volumen también se ve afectado por la cantidad de escombros y basura que se acumulan en el cauce del agua”, dijo.Hasta ayer, los trabajadores del campo en Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero llevaban un 40 por ciento de avance en estas tareas, según explicaron ellos mismos. (Fernando Aguilar / El Diario)

