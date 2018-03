'Faltan programas de cuidado infantil'

A pesar de los millones de pesos que los tres niveles de gobierno y la sociedad civil han invertido en ellos, los programas de cuidado infantil que amparan a la niñez chihuahuense son insuficientes y carecen de homologación, señala un estudio del Congreso del Estado.De acuerdo con este documento coordinado por la Comisión de Desarrollo Social del órgano legislativo, diez esquemas públicos y privados son actualmente los que acogen a los niños y niñas de madres jefas de familia que deben apartarse de sus hijos para salir a trabajar.En conjunto, todas estas iniciativas costaron entre el año pasado y el antepasado 659 millones 649 mil 600 pesos.“Sin embargo, hay una necesidad tan grande que tiene el Estado en virtud de que muchas mujeres trabajan, son madres solteras, y eso conlleva a que muchos niños estén solos. Es importantísimo y gravísimo”, señaló la diputada Rocío Sáenz Ramírez.Voces de la sociedad como Ana Luna Flores, integrante de la Red por la Infancia, coinciden en que hasta ahora el sector público no ha generado una política de cuidado infantil que verdaderamente beneficie a las madres trabajadoras.El estudio del Congreso señala que de las 10 entidades que operan programas de cuidado infantil, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con sus guarderías es la entidad que más invierte.El Instituto aportó 372 millones 988 mil 800 pesos para mantener 87 espacios en los que están inscritos cerca de 12 mil 951 menores de hasta cuatro años.De acuerdo con esas cifras, el cuidado de cada uno de ellos le costó al IMSS en el estado de Chihuahua 2 mil 400 pesos mensuales el año pasado.Otros sectores tienen una menor capacidad de recibir niños y niñas, por lo que su inversión es menor.Por ejemplo, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) invirtió 40 millones 512 mil pesos en el cuidado de mil 688 menores, por lo que el costo mensual promedio por niño, según el documento del Congreso, fue de 2 mil pesos.“Pareciera ser que tenemos niños de primera y niños de segunda”, señaló Sáenz Ramírez. “Algunos tienen programas donde cuentan con todo y otros están en programas donde el Estado los cuida, pero con una total ineficiencia. Es preocupante que los gobiernos no asumamos esa responsabilidad”.De este reporte, el Congreso concluyó que uno de los mayores problemas en la materia es que no existe un organismo que valide el personal, los programas y contenidos en el ámbito de desarrollo de los niños y niñas en educación, salud y bienestar emocional.Otro de los inconvenientes es la inexistencia de un departamento o consejo institucional que dirija, evalúe y coordine políticas públicas en el cuidado infantil, considera el documento.

