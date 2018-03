Comparte un pedazo de Cuba

Para Maykel Cervantes Fernández no existen fronteras. Originario de Cuba, el comerciante de 34 años vino por segunda ocasión a Juárez a promover las artesanías típicas de su país natal, pues sostiene que el arte es la manera de acercar a todas las naciones.Pese a que en su lugar de origen prevalecen los conflictos políticos y migratorios, prefiere mantenerse al margen y salir a mostrar otra cara de Cuba con las artesanías que allá se elaboran.Los trabajos en madera, aluminio y trajes tradicionales es parte de lo que Maykel acerca a los juarenses desde Cuba, como parte de la exposición de TlaquepArte.“Es la segunda vez que estoy aquí. Es un público muy bueno. A la gente le gusta conversar y saber el origen de las cosas”, comenta.Maykel también ha notado que los asistentes se asombran de que viaje de tan lejos para promover la cultura cubana.El comerciante insiste en que salir a conocer otros sitios y hablar de sus orígenes aporta a la riqueza de otros.“Las ciudades son libros que se leen con los pies. Entre más camina uno más conoce”, dice.Hasta ahora Maykel sólo ha viajado a distintas partes de México bajo el amparo de las artesanías cubanas, pero aspira a ir a otras partes del mundo a mostrar lo que se hace en Cuba.En su segunda visita lo acompaña Irma González, quien viene por primera vez a Juárez.A manera de atraer a los visitantes, Irma se cuelga una cámara de juguete hecha con aluminio y dice a quien pasa: una foto. Cuando corresponden con una sonrisa del supuesto lente brinca un muñeco.La broma divierte a los asistentes y algunos hasta le compran una de esas cámaras.“Aquí me he sentido como en mi casa. Las personas son muy amorosas y eso vale mucho para nosotros”, expresa.Maykel e Irma estarán exponiendo dentro de TlaquepArte hasta mañana 5 de marzo. En esta edición son 200 módulos de 16 países y 25 estados de la República Mexicana.El comité organizador proyecta que este año la derrama económica ascenderá a 20 millones de pesos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.