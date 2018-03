El problema de circulación vial en el área de Valle del Sol no se soluciona con la transferencia de potencial que cumplirán tres desarrolladores las cuales construirán 625 viviendas en el sector, únicamente se va a contener, expuso Claudia Luz Arreola Pérez de la Red de Vecinos de la agrupación “Plan Estratégico de Juárez”.El Cabildo autorizó este jueves en sesión de Cabildo tres nuevos asentamientos en esa zona, y en lugar de donar al Municipio un área de predio de esos desarrollos para equipamiento urbano, realizarán obra por el monto equivalente al valor del terreno.Los fraccionamientos son Novel etapas 1 y 2 de la constructora Yva S.A., que se ubicará sobre bulevar Manuel Gómez Morín, a 233 metros de la calle Júpiter.Contará con 86 lotes habitacionales y dos para servicios, se dio a conocer.En este caso la constructora invertirá un millón 827 mil para consolidar el área peatonal y vehicular de la zona Valle de Juárez.Además, Portento, 1, 2, 3, 4 y 5, también de Yva S. A., que se localizará en la avenida Ejército Nacional, a 350 metros del bulevar Francisco Villarreal Torres.En este desarrollo se planea edificar 124 viviendas y un lote de servicio y comercial.El monto del potencial urbano es de 3 millones de pesos, y con esta cantidad se urbanizarán vialidades que colindan con el predio, además se realizará bacheo, limpieza, señalización horizontal y vertical en las calles Camino a Escudero y Camino Viejo a San José.Otro fraccionamiento es La Gavia etapas 1 y 2, de Ruba Desarrollos.Este complejo se estará sobre Camino Viejo a Zaragoza, intersección con calle Nardos; ahí está proyectado construir 415 casas.El costo del potencial urbano es de 4 millones 612 mil 308 pesos con lo que se realizarán obras para consolidar la zona vial, con pavimentación de la calle Camino Viejo a Zaragoza, entre Júpiter y avenida del Valle, y medio cuerpo de la Prolongación Ramón Rayón a Camino Viejo a Zaragoza.“Las transferencias de potencial sí van a ayudar un poco a desahogar la calle Júpiter, pero más que ayudar es para no acrecentar el problema de tráfico con las viviendas que se van a construir”, mencionó Claudia Arreola.Lo que hace falta son vialidades, ya que más del 70 por ciento de los habitantes de la zona salen hacia el norte de la Valle del Sol, agregó la activista.“Desde hace más de cinco años hemos hablado con cuatro presidentes distintos, que han dado instrucciones para solucionar esta problemática, y el problema sigue”, aseguró.Agregó que urge consolidar y pavimentar la calle Camino Ortiz Rubio y la Prolongación de la Tomás Fernández.En la sesión de Cabildo de este jueves participó una ciudadana, Adriana González Federico, quien mencionó que por falta de vialidades se hacen embotellamientos al norte de la zona.“Tenemos pendiente un semáforo en la calle Ortiz Rubio y Gómez Morín, ya que hemos tenido ya bastantes atropellados”, explicó. (Araly Castañón)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.