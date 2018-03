Prefieren miles cuidar a sus hijos en casa

Si todos los niños y niñas en edad de guardería asegurados por el Seguro Social en el estado desearan utilizarlas, sólo 15 por ciento de ellos podría acceder al servicio debido a que en la actualidad no hay suficientes.Estadísticas de Información Directiva del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) muestran que, hasta diciembre del año pasado, 56 mil 263 menores hijos de madres trabajadoras o padres viudos con la tutela tenían derecho a asistir a estos centros de cuidado.De acuerdo con las cifras, las actuales guarderías suman todas una capacidad de 16 mil 292 espacios, por lo que, frente al número total de potenciales usuarios –de entre 43 meses y 4 años de edad–, 39 mil 971 se quedarían sin un lugar.Rosendo Gaytán, subcoordinador de Comunicación Social del IMSS en Juárez, explicó que en la realidad hay menos solicitantes de la capacidad con la que cuenta el Seguro Social, por lo que la falta de edificios para este fin no constituye un problema.“Las guarderías se van construyendo conforme a la demanda”, dijo. “Si todos esos niños en edad de guardería y con derechos hicieran una solicitud, eso motivaría a que hubiera más. Como no han solicitado el servicio del IMSS, por eso no se ha ampliado la capacidad”.Agregó que las 87 guarderías públicas y privadas que sostiene económicamente el Instituto registran en total una ocupación del 77.69 por ciento de su capacidad.Una prueba de esta subutilización es que a Gabriela Acosta no le costó trabajo inscribir a su hijo Christian en una de ellas, pues la demanda no es tan alta como para que haya que esperar por un espacio.“El trámite fue rapidísimo”, contó la madre de 25 años. “En una semana ya lo tenía adentro de la guardería. Fui a preguntar a la que está cerca de mi trabajo; había cupo y me pidieron que entregara la papelería y que lo diera de alta. Fue muy sencillo”.En la actualidad, el IMSS en el estado cuenta con nueve guarderías operadas directamente por esa dependencia y 78 privadas a las que subroga el servicio.

