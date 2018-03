Realizan feria de becas universitarias

Ayer se realizó la primera Feria de Becas y Universidades 2018, evento que reunió a más de mil jóvenes de nivel medio superior en el Centro Cultural de las Fronteras, con el propósito de brindarles información sobre planes de estudio y becas en las mejores instituciones educativas públicas y privadas de todo el país y el extranjero.En un comunicado, el Instituto Chihuahuense de la Juventud (Ichijuv) informó que tan solo la Secretaría de Educación y Deporte otorgará más de 4 mil becas en toda la entidad.“Pretendemos que los jóvenes al estar en esta feria de becas puedan entrar a una institución educativa y salgan con una visión ampliada de todo el horizonte que existe para cumplir sus sueños”, dijo Marisela Terrazas Muñoz.Los estudiantes que asistieron al evento son de los municipios de Juárez, Janos, Práxedis G. Guerrero, Ciudad Ahumada y Ascensión.Las universidades que ofrecieron información son la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), la Universidad Tecnológica Paso del Norte (UTPN), el Conacyt, la Universidad del Valle de México, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Regional del Norte (URNAsimismo, la Universidad de Texas en el Paso UTEP; y otras del extranjero como, Lakehead University, Swiss Education Group, Western New Mexico University, entre otras.“Beneficia mucho a los alumnos que a veces no tienen recursos y también orientan a las personas para que conozca más de la universidad. Cuando nos avisaron de que se iba a llevar a cabo esta feria, se me hizo muy interesante al saber que encontraríamos otras opciones de universidades”, dijo Javier de la Cruz, estudiante de 17 años del Colegio de Bachilleres Plantel 17. (Javier Olmos)

