Durante la última década han sido exhumadas 217 osamentas localizadas en Juárez, Guadalupe y Praxedis G. Guerrero. Esta zona fronteriza, al norte del estado y colindante con Estados Unidos, es considerada como el mayor panteón clandestino al ser inhumadas cientos de personas, en su mayoría víctimas de la delincuencia organizada.Los datos oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE) revelan que del primero de enero de 2007 al 31 de diciembre del 2017 han sido localizadas y exhumadas 217 osamentas. Ciento treinta y una víctimas fueron ubicadas en Ciudad Juárez, 70 en Guadalupe y 16 en Praxedis G. Guerrero.En ese período sólo 80 personas han sido identificadas, es decir que cuatro de cada 10 osamentas exhumadas fueron reclamadas por sus seres queridos que les dieron cristiana sepultura.De entre las víctimas identificadas se logró establecer que cinco mujeres eran menores de edad, cuatro fueron localizadas en Juárez y una en Guadalupe; también se precisó que cuatro víctimas eran adolescentes, dos exhumados en Juárez, uno en Guadalupe y otro más en Praxedis.La información de la FGE también muestra que en la pasada década 91 cadáveres fueron inhumados en fosas individualizadas en el panteón municipal San Rafael, al sur de Ciudad Juárez.En tanto la FGE mantiene 45 osamentas en el Servicio Médico Forense (Semefo) aún en proceso de identificación, y algo que dificulta establecer la identidad de las víctimas es la falta de personal especializado, como por ejemplo en Antropología Forense, revelaron trabajadores de la corporación.Las principales causas de muerte de las personas exhumadas se estableció que son: asfixia por estrangulamiento, golpe, por proyectil de arma de fuego y por lesión por arma blanca.“La causa de muerte de los diversos cadáveres localizados en las exhumaciones realizadas por el personal adscrito a la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses se concreta en varios tipos de muerte violenta, sin poder particularizar, ya que muchos de los hallazgos consistieron en fragmentos óseos, por lo que no se puede establecer con precisión una causa de muerte específica”, dio a conocer la Fiscalía.Respecto al género de las víctimas, la representación social dio a conocer que del universo de 217, 25 víctimas eran mujeres, 178 eran hombres y en 14 casos el grado de descomposición del cuerpo no permitió establecer el género de la persona victimada.Cada uno de los restos que ingresa al Semefo es registrado a través del Sistema de Ingresos y Egresos de Cadáveres (SIEC), que conforman la Base de Datos Genéticos. Hasta el 31 de diciembre del 2017 los Servicios Periciales incorporaron a esta base de datos la información de 25 mujeres y 178 hombres.El acceso a esta información es exclusivo al personal adscrito al área especializada de Genética Forense y todo ingreso y modificación de datos a la misma se realiza solo a petición del Ministerio Público, se informó.* Sólo 4 de cada 10 osamentas fueron reclamadas por su familia* De 217 víctimas 25 eran mujeres, 178 hombres y en 14 casos no se pudo establecer el sexo

