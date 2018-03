Era Trump pega a empleo

Tras seis años de crecimiento, la generación de empleo manufacturero en Ciudad Juárez se contrajo en 2017, arrojan cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).Los datos del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) indican que el número de personas ocupadas cayó 1 por ciento entre 2016 y 2017, tras presentar una reducción de mil 761 plazas. Es decir, el total de trabajadores pasó de 266 mil 251 a 264 mil 490.El director de Solo Negocios y presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) en Juárez, Alejandro Sandoval Murillo, señaló que la incertidumbre generada por las políticas económicas de Donald Trump, como la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), son las principales causas del déficit.“Hay un crecimiento norteamericano que garantizaría el crecimiento de la maquiladora aquí, el asunto es que no logramos ver que cuaje porque las subsidiarias están calculando los posibles impactos de temas que aún no se han cerrado”, explicó.La última vez que la ocupación en el sector maquildor había registrado pérdidas fue hace seis años, cuando la reducción de empleos anual fue de 2 mil 183 (menos 1.2%), muestra el reporte anualizado al mes de octubre de 2011.El director de Solo Negocios y presidente del IMEF en Juárez dijo que aún con la baja del 1 por ciento en el empleo de la maquiladora, el sector tiene un estatus estable con la contención de gastos que algunas firmas tienen.Los datos surgen tras darse a conocer que el año pasado también hubo una contracción del 12 por ciento en la Inversión Extranjera Directa (IED) para Chihuahua y una caída del 1 por ciento en el comercio exterior en la región fronteriza de Juárez, El Paso y Santa Teresa.El Centro de Desarrollo Económico y de Emprendimiento de la Universidad Internacional A&M de Texas (TAMIU) reportó en días pasados que el comercio exterior en esta zona fronteriza presentó su primera contracción en 5 años, al caer un uno por ciento en sus operaciones.El reporte indicó que los puertos internacionales de El Paso, Presidio y Fabens en Texas, así como Columbus, Albuquerque, Santa Teresa y su aeropuerto, en Nuevo México pasó de 94 mil 074 millones 267 mil 028 dólares en 2016 a 93 mil 149 millones 163 mil 529 en 2017.También, la IED que llegó a Chihua-hua durante el 2017 implicó una caída del 12 por ciento con respecto al 2016, al pasar de mil 960 millones 474 mil 320 dólares a mil 722 millones 838 mil 483 dólares entre ambos años. (Abraham Rubio/El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.