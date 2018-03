Participa en Muestra estatal; le incumplen con premio

Un artista de la localidad galardonado en la Muestra estatal de creación musical 2017 tiene medio año sin recibir el estímulo económico que le ofrecieron.“Todavía la semana pasada pregunté en la Subsecretaría, pero me dijeron que no tenían información al respecto”, denunció el músico Carlos Benítez Villarreal.Con el objetivo de promover la música del estado y estimular la creación de piezas originales, la Secretaría de Cultura de Chihuahua, en coordinación con el Festival de Música Nueva, lanzó en septiembre del 2017 la convocatoria en mención.Las obras y composiciones seleccionadas se exhibieron en la Muestra Estatal de Creación Musical 2017, realizada entre 22 y 24 de noviembre del mismo año.Benitez fue uno de los seleccionados, y junto con su participación en dicha actividad, también se hizo acreedor a 6 mil pesos por concepto de estímulo económico a la creación.“Previo a confirmar mi presencia en la muestra me pidieron firmar recibos por el estímulo prometido en la convocatoria. Yo vivo en Ciudad Juárez, a cinco horas de la capital del estado, que fue donde se llevó a cabo la muestra”, relató.Lo anterior cobra relevancia dado que la Secretaría no cubrió los gastos de traslado y hospedaje del artista, quien fue el único seleccionado de entre seis juarenses.De transporte, hospedaje y alimentación, Benitez gastó mil 750 pesos, los cuales no eran reembolsables, por lo que serían prácticamente reducidos del estímulo prometido.Sin embargo, a seis meses del evento cultural, esta cantidad no se le ha otorgado.“Ni siquiera nos dieron un documento en donde constara nuestra participación, es como si no hubiera pasado nada”, dijo.Agregó que aunque no tiene un contacto directo con los demás galardonados, hasta donde ha podido corroborar por medio de correos electrónicos y comunicación a distancia con ellos mismos, todos se encuentran en la misma situación que él.Este medio buscó una versión de la vocería de la dependencia en mención, pero hasta el cierre de esta edición no se atendieron las llamadas telefónicas.