Exigen grupos civiles indagar a fondo

Organizaciones civiles aprobaron que el Gobierno estatal haya separado temporalmente de sus cargos a funcionarios estatales que se han visto inmiscuidos en presuntas irregularidades.Las opiniones surgen después de que otra funcionaria de esa esfera de gobierno fuera cesada la semana pasada por presuntos actos de corrupción en esta frontera.Se trata de Hortensia Trevizo Bermúdez, registradora pública del Distrito Bravos, quien al parecer no dio trámite a una orden judicial girada para realizar un embargo millonario, lo que le costó su remoción.“De alguna manera ha sido una medida oportuna retirarlos de sus cargos, pero no debe dejarse ahí nada más”, dijo Alcides Flores, director de Ciudadanos Organizados por el Desarrollo Integral de las Comunidades (Codic).Exigió que las investigaciones lleguen a fondo, dependiendo de las irregularidades cometidas, sobre todo si se ha venido afectando la administración y se demuestran malos manejos.“Es una obligación de las dependencias indagar a fondo y castigar de acuerdo al delito que se cometió”, añadió.También Hernán Ortiz, de la organización Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (CIMAP), dijo que debe reconocerse el paso que dio la autoridad estatal para retirarlos de la función pública en tanto se realizan las indagatorias.“Lo peor es ocultarlas (cuando hay irregularidades) –dijo– pero no es el caso”.Ortiz señaló que es probable que al final de las indagatorias se determine que no hubo faltas cometidas y que todo regrese a como estaba antes, pero si no hay resultados finales no pueden emitirse juicios.Además, pidió que no intervengan cuestiones políticas, cuando se trata de grilla. “Así no se solucionan los problemas, lo ideal es observarlo, atenderlo y hacerlo público”, dijo.