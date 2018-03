Libera Estado recursos para obras

Las obras que fueron licitadas y que no iniciaron por falta de anticipos a las empresas que ganaron los contratos deberán arrancar la próxima semana, luego de que ayer comenzaron a fluir los recursos y a realizarse los pagos, señaló el subsecretario de Obras Públicas de la Frontera, Andrés Carbajal Casas.“La próxima semana deben estar trabajando todos normalmente. Acaban de recibir el anticipo; tienen que empezar el lunes”, dijo.Detalló que en el caso del Parque Central poniente, en las próximas horas se liberarán los recursos.“El Parque Central, que es el dolor de cabeza de todos y cada uno de nosotros, lo que se licitó por la vía de concurso es de BCH, está por salir ahorita su anticipo, entregó ya la factura para que le depositen el anticipo”, añadió.Por falta de anticipos por parte de la Secretaría de Hacienda del Estado, más de una veintena de obras licitadas en diciembre y enero se paralizaron en esta ciudad, algunas con más de los 60 días que establecen los contratos ya firmados por más de 50 millones de pesos.Para las obras de construcción del Centro de Inteligencia Artificia (CIA) en terrenos del Ex Hipódromo y Galgódromo se asignaron 11.5 millones de pesos. Para la ampliación de las oficinas de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), 1.6 millones de pesos.Esos contratos fueron asignados el 19 de enero a la empresa Construcciones y Urbanizaciones Mad junto con otro para realizar una ciclovía.La única obra que no se paralizó pese a la falta de recursos, fue la que se lleva en Parque Central, donde la compañía BCH –que recibió la asignación de la obra– decidió por cuenta propia avanzar en los trabajos, aunque también se encuentran desfasados en los tiempos que contempla el mismo contrato.El parque cerró sus puertas el 30 de octubre del año pasado, cuando se anunció el proyecto de rehabilitación por tres meses.

