Protestan de nuevo maestros; exigen pago

Por segundo día consecutivo y ante la falta de explicaciones respecto a su situación, directivos de Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (Usaer) del subsistema federal se volvieron a manifestar ayer en las oficinas de Gobierno del Estado.Esta vez, al grupo de ocho agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 8 –a los que se les debe su sueldo desde hace dos meses– se agregó al menos una docena de maestros más del mismo nivel educativo en apoyo a sus exigencias.“Estamos encargados de la dirección desde antes de 2013, cuando entró en vigor la Ley del Servicio Profesional Docente. Como ya estábamos encargados hay un artículo que nos ampara y nos dice que nos debemos regularizar después de una evaluación”, dijo Rosario del Socorro Ramírez, una de las maestras manifestantes.El año pasado fueron sometidos a dicha evaluación, y después de resultar idóneos, les pidieron su documentación para cambiarles la clave de pago bajo la promesa de que no se les suspendería su sueldo.“En lo que va de este año no nos han pagado nada, ya son cuatro quincenas”, relató.De los manifestantes, seis son de esta ciudad y dos de Casas Grandes y Delicias.“Usaer es un nivel complicado, andamos en cuatro o cinco escuelas cada uno, tenemos bajo nuestro cargo a 10 maestros que están repartidos en esas escuelas, tenemos que estar usando constantemente gasolina para traslados y en comunicación por teléfono y todo eso está saliendo de nuestro bolsillo”, dijo.En total, la falta de pago a los directores está afectando las funciones que tienen en alrededor de 30 escuelas de la localidad que se apoyan en sus servicios.Por esta razón, ayer sus compañeros maestros acudieron en contra turno, a manera de apoyo y en espera de una pronta respuesta.Uno de los líderes del SNTE 8, Jorge Bueno, les dijo que estaban las mesas de diálogo para resolver el problema, y que ya está determinado que el proceso se realizó de la manera correcta, pero que los recursos son los que están ‘atorados’.El pasado miércoles Judith Soto Moreno, subsecretaría de Educación y Deporte en la Zona Norte, afirmó que desde la semana pasada se están viendo estos casos, que se trata de un retraso por parte del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE), que son recursos que se manejan por parte de la Federación.“A ellos aún no se les refleja el impacto como directores, todavía no se impacta en su salario, ni se ha hecho el cambio. Estoy atendiendo el caso desde la semana pasada, y estoy en comunicación con Chihuahua y me dicen que todo depende del FONE, por lo que aún no hay fecha”, dijo.

