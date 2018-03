A una semana del hallazgo del cuerpo del niño estadounidense James Martin Camacho, su madre Teirasa Mower arribó a esta ciudad para reconocerlo y poder llevárselo ‘de regreso a casa’ en Washington. La mujer adelantó que una vez en su país, pedirá que el Gobierno de Estados Unidos le practique al cadáver de su hijo una segunda autopsia.“Vine [a Juárez] para por fin poder llevar a mi hijo a casa conmigo y voy a pedir que el Gobierno de Estados Unidos le practique una segunda autopsia”, dijo Mower en el aeropuerto de El Paso, donde fue abordada ayer al llegar para luego trasladarse a Juárez.Hasta anoche la mujer permanecía en la Fiscalía. El fiscal Zona Norte, Jorge Nava, informó que se autorizó la salida del cuerpo del menor, que sería entregado a una funeraria local durante la noche para que lo prepare para su traslado a EU.Personal de la FGE recibió a la mujer en el aeropuerto de El Paso para de ahí traerla a las oficinas de la Fiscalía Distrito Zona Norte a identificar los restos de James por medio de fotografías y así finalizar los trámites del entrega del cuerpo, ya que ella tiene la custodia legal del niño, muerto a los 7 años.A pesar de que se había dicho que el Consulado de EU en Juárez le brindaría asesoría, ningún empleado diplomático estuvo cuando Mower llegó a El Paso.La mujer se trasladó del estado de Washington hasta esta frontera con el apoyo de la Fiscalía General del Estado (FGE).James desapareció el pasado 21 de enero en el fraccionamiento Riberas del Bravo, cuando salió de la vivienda ubicada en la sexta etapa del fraccionamiento de Riberas del Bravo.La familia interpuso la denuncia por desaparición el 22 de enero y ese mismo día agentes de todas las corporaciones policiacas y decenas de voluntarios comenzaron la búsqueda del pequeño.Los tenis de James fueron localizados ese mismo día por su padre Hugo Camacho encima de una loma de arena, en la intersección de los bulevares Juan Pablo Segundo y Libramiento.Tres días después, la FGE encabezó un operativo en el que colocaron pesquisas en postes y camiones de transporte público.El 26 de enero seis rescatistas de una organización civil texana se sumaron al rastreo de James, en el que usaron perros entrenados para buscar al menor.Para el 30 de enero, la FGE ofreció una recompensa de 200 mil pesos para quien proporcionara información sobre el paradero del niño.Los primeros de febrero, agentes de la Fiscalía acudieron a la ciudad de Cuauhtémoc para investigar a una familia que supuestamente tenía al menor, pero se trataba de otro niño con características similares a las de James.El 13 de febrero, 24 agentes de la FGE liderados por Jorge Nava López, titular de la Fiscalía Distrito Zona Norte realizaron un nuevo rastreo en la zona donde presuntamente caminó James, pero no tuvieron los resultados esperados.Un día antes de que se cumpliera un mes de su desaparición, James fue encontrado en un campo algodonero ubicado en las inmediaciones de las calles Riberas de las Barrancas y Riberas de las Piedras del fraccionamiento Riberas del Bravo.Luego de trasladar al menor a las oficinas del médico forense, donde Camacho identificó la ropa que traía James y tras realizar una identificación odontológica determinaron que se trataba de James.La autopsia realizada al cuerpo reveló que el niño murió de hipotermia y tenía alrededor de siete días sin comer. Además, se dijo que el menor tenía aproximadamente 10 días muerto.Nava comentó que a pesar de que ya habían entregado el cuerpo, no se cerraría la investigación del caso porque aún había que determinar dónde estuvo James los 20 días previos a su fallecimiento. Traslado James from El Diario de Juárez on Vimeo Desde la mañana del miércoles, Mower pidió a la comunidad a través de redes sociales soltar ocho globos azules en memoria de James, pues ayer habría cumplido 8 años.“Suelten ocho globos al cielo por el cumpleaños de James. Te amo, mi bebé y te extraño”, escribió Mower.En solidaridad con la mujer, algunas personas subieron fotografías al perfil de Mower sujetando globos azules para conmemorar el nacimiento del menor.

