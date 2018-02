Escapan de escuela en El Paso y vienen de pinta a Juárez

Tres adolescentes estadounidenses se escaparon de su escuela en El Paso y se vinieron de ‘pinta’ a Ciudad Juárez, donde el abuelo de una de ellas las encontró en unas tapias del fraccionamiento Virreyes y del que también huyeron.Las tres menores fueron resguardadas por agentes municipales y fueron entregadas a sus padres, una vez en el puente internacional, las menores deberán comparecer ante las autoridades competentes ya que cuentan con reporte de desaparición en El Paso.Bernardino Salazar Márquez, de 68 años y abuelo de Jeniffer S. S. de 13, nacida en El Paso, Texas, narró el miedo que tuvo al desaparecer su nieta de la recámara donde la dejó en espera de los padres de las demás adolescentes.Mientras las menores se ocultaban, la madre de una de ellas acudió a la Fiscalía General del Estado, donde el agente del Ministerio Público declinó recibir el reporte de robo hasta que no fuera enviado el reporte del Departamento de Policía de El Paso y el exhorto de colaboración para la búsqueda de la adolescente, denunció públicamente la familia.En medio del llanto el adulto mayor dijo que sufrió pánico al pensar que su nieta fuera asesinada.“De pensar que le pudo pasar lo que al niño James, me asusté mucho”, dijo Bernardino.Este martes las tres menores se fueron a la escuela poco después de la una de la tarde y no regresaron a sus casas.A las 18:30 horas la madre de Jennifer se comunicó con su padre para decirle que su nieta no regresó y tal vez podría ir a la casa que la familia tiene en Juárez, muy cerca de la casa de Bernardino.A las 19:00 horas un vecino le aviso al adulto mayor que habían entrado a robar a la casa de su hija y al llegar encontró a las tres menores, por lo que se las llevó a su casa y les pidió que se quedaran en el cuarto.Minutos después llegaron los padres de otra de las menores y cuando Bernardino les confirmó que estaban con él, descubrieron que las adolescentes se había fugado de la casa.Fue hasta esta mañana cuando las encontraron en unas tapias de la misma colonia y fueron aseguradas.“Yo hablé con ellas, les dije del peligro que corren por andar en la calle; ya hasta cervezas tenían; les pedí que no lo volvieran a hacer y hasta se rieron de mi, dieron nombres falsos, están muy mal estas niñas”, lamentó el abuelo.

