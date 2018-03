Tres adolescentes paseñas fueron resguardadas por agentes municipales en esta ciudad, informó Arturo Sandoval Figón, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).Las menores se encontraron en perfecto estado de salud y pasaron la noche en unas tapias, donde también fueron localizados botes de cerveza, de acuerdo al reporte policial.Tras escuchar la versión de las menores y de que sus respectivos padres acudieron a reclamarlas, el personal de Trabajo Social entregó a las tres paseñas.Las menores contaban con reporte de ausencia ante el Departamento de Policía de El Paso, por lo que las familias informaron que, al cruzar el puente fronterizo, tendrían de notificar el hallazgo.Bernardino Salazar Márquez, de 68 años, y abuelo de Jeniffer S. S., de 13, nacida en El Paso, Texas, narró el miedo que tuvo por la desaparición de su nieta y su frustración porque tras hablar con ella y explicarle los riesgos que corrió, la menor y sus amigas se limitaron a reír por su aventura.“De pensar que le pudo pasar lo que al niño James, me asusté mucho”, dijo Bernardino entre lágrimas.El abuelo explicó que el martes pasado las tres menores se fueron poco después de las 13:00 horas a la escuela en la que estudian en El Paso, sin embargo, ya no regresaron a sus respectivos hogares.A las 18:30 horas la madre de Jennifer se comunicó con su padre, con domicilio en el fraccionamiento Virreyes, para decirle que la adolescente no regresó a casa y tal vez acudiría a Juárez a la vivienda que la familia tiene en esta ciudad, muy cerca de la vivienda de Bernardino.A las 19:00 horas un vecino le avisó al adulto mayor que habían entrado a robar a la casa de su hija por lo que Bernardino llegó corriendo y encontró a su nieta en la cama y debajo de la cobija estaban las tres menores, narró.El abuelo le dijo a su nieta que se irían a su casa, donde dormirían hasta el día siguiente para que sus padres acudieran por ellas.Dijo que minutos después llegaron los padres de otra de las menores y cuando Bernardino les confirmó que estaban con él, descubrieron que las adolescentes se habían fugado de su casa.Fue hasta esta mañana cuando las encontraron en unas tapias de la misma colonia y fueron aseguradas por los agentes municipales.“Yo hablé con ellas, les dije del peligro que corren por andar en la calle; ya hasta cervezas tenían; les pedí que no lo volvieran a hacer y hasta se rieron de mí, dieron nombres falsos, están muy mal estas niñas”, lamentó el abuelo.La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó que todo aquel menor que sea localizado deambulando en la vía pública será asegurado y permanecerá en las instalaciones de Trabajo Social hasta que sus padres los reclamen.La Policía Municipal cuenta con un programa permanente para la atención de menores con problemas de conducta que es gratuito y que se ha convertido en una opción viable para las familias que desean recuperar la comunicación con sus hijos menores, ofreció el vocero de la corporación.

