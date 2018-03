Un Tribunal de Control ayer dictó auto de no vinculación a proceso a favor de dos policías municipales acusados de desaparición forzada de persona, que el Ministerio Público (MP) señala cometieron en contra de un civil que después fue hallado asesinado.Un juez de Control no encontró datos de prueba para considerar que los agentes Raymundo M. Z., y Daniel Antonio A. L., hayan incurrido en ese ilícito y ordenó su inmediata libertad, que se esperaba pasara a más tardar ayer por la noche.Anoche el Gobierno municipal anunció que serán reinstalados en sus cargos. Los agentes fueron presentados ante un Tribunal el jueves pasado.A ambos se les acusó de que entre las 03:00 y 04:00 horas del 22 de octubre del año pasado ellos así como otros dos efectivos de la SSPM, aún sin identificar, llegaron a un domicilio en la calle Ciruelo de la colonia Héroes de la Revolución en donde “levantaron” a Alejandro Cruces.Los oficiales presuntamente lo obligaron a subir a una patrulla de la corporación, con matrículas P-05-083 y número económico 625-S y no reportaron la detención, con lo que impidieron que la víctima ejerciera los recursos y las garantías previstas por la ley, se estableció en la formulación de cargos leída por el agente del Ministerio Público (MP) José Andrés Martínez Gutiérrez.La víctima fue asesinada, su cadáver se localizó en una brecha de terracería ubicada a la altura de las calles Valle del Sol y Ramón Rayón de la colonia Valle del Sol. La causa de muerte fue una herida producida por proyectil de arma de fuego disparada en la cabeza.Durante dos días la abogada defensora de los policías enumeró las presuntas inconsistencias en la investigación efectuada por agentes ministeriales y el MP de la Unidad de Delitos Contra la Vida de la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte.La litigante dijo que el día en que fue privado de su libertad Alejandro Cruces Cabral, de 22 años de edad, la unidad 625-S estaba en un taller para la reparación del radiador.Además se le indicó al juez de Control Félix Aurelio Guerra Salazar que la patrulla estaba fuera de circulación desde el 22 de agosto del 2017 cuando marcaba haber recorrido 103 mil 026 kilómetros, después fue movilizada en cuatro ocasiones del taller municipal al taller Ikar y cuando fue asegurada por personal de la FGE el 24 de noviembre del 2017 tenía un kilómetro más.Respecto a los agentes, la defensa estableció que el 22 de octubre del 2017 Daniel Antonio laboró en el Distrito Oriente y Raymundo en las calles de Estación Sur, ambos en un horario de las 06:00 a las 18:00 horas. Mientras que la víctima fue levantada en el sector Sur, por la madrugada, cuando se aseguró los elementos estaban fuera de servicio y no tenían ninguna unidad asignada.En contraparte el fiscal le indicó al juez que la causa de muerte fue una laceración ocasionada en cráneo con un disparo de arma de fuego; además la víctima presentaba tatuaje de pólvora. En el brazo derecho tenía unas escoriaciones y en la mano izquierda una quemadura porque parecer un vehículo le fue pasado por encima.Un testigo de identidad protegida declaró que el 21 octubre del año pasado que Alejandro Cruces, otras personas y ella se encontraban en una fiesta que se celebraba en una casa en la calle Ciruelo y por la madrugada una pareja empezó a pelar y al tratar de separarlo se hizo una gresca de “todos contra todos”, por lo que uno de los asistentes llamó a la Policía.De acuerdo con la testigo, ella escuchó decir a la persona que habló a las autoridades que necesitaba que se “aventaran un trabajito”. Posteriormente –cerca de las 04:00 horas del 22 de febrero– llegaron cuatro agentes de la SSPM a cargo de la patrulla 625-S, uno se quedó frente al volante y descendieron tres quienes ingresaron a la casa y se llevaron a Cruces luego de que la persona que llamó lo señaló y de que le encontraron un “churro” de mariguana.La testigo reconoció a los agentes Raymundo y Daniel Antonio como dos de los que se llevaron a la víctima, a quien a partir de ese momento no volvieron a localizar.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.