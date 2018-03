La Red Regional de Familias de Hijos e Hijas con Discapacidad realizó ayer una plática sobre sexualidad, para orientar acerca de los mitos y tabúes que existen sobre la educación que se imparte respecto a este tema en específico hacia ellos.“Dicen que los niños con discapacidad son angelitos y no desarrollan su sexualidad, o al revés, dicen que son sexosos y se piensa que no tienen límites, pero es tarea de cada quien empezar a informar”, dijo Dalia Borraz Guerrero, la psicóloga encargada de la ponencia.Esta se desarrolló ayer en el Gimnasio Adaptado Benito Juárez con la asistencia de cientos de personas con hijos con alguna discapacidad motriz o intelectual.Dijo que la temática es comúnmente ignorada y que la mayoría de las personas se sienten asustadas de tratarla, pero es muy necesario que todos sepan afrontar la realidad de que todos, sin importar si se tiene una discapacidad o no, son seres sexuales desde que nacen hasta que mueren.“Es una tarea muy difícil, por eso cada quien debe adoptarla desde su trinchera, todos tenemos a alguien cercano con discapacidad”, expresó.Explicó que una de las cosas importantes a tratar con los adolescentes que están en el despertar de su sexualidad y que poseen una discapacidad, es que su condición puede hacerlo más propensos a no identificar una situación de abuso, sobre todo debido a que no se les habla acerca del tema.“Tienen el riesgo que tendríamos todos hablando de ser abusado, pero la diferencia es que no hablamos de esos temas con ellos y a lo mejor no tienen identificado lo que es normal o lo que ya es un abuso, y por abuso hablamos desde que alguien les pida que se desnude”, dijo.Recomendó a los padres, madres y cuidadores de personas con discapacidad que busquen orientación cuando no sepan cómo afrontar cualquier situación, sin importar cuál sea.“Ahora contamos con el universo de la Internet, pero también pueden buscar terapeutas, maestros y personas que pueden ayudarlos”, indicó.Eugenio Rubio, uno de los maestros que conforman la red, explicó que este y otros temas han sido y serán expuestos a los padres de familia.La intención es generar una sinergia, un apoyo constante a cualquier duda o inquietud que tengan estos respecto a la crianza de sus hijos.“Criar a un hijo con discapacidad es cinco veces más difícil que a uno que no la tiene. Por eso es importante esta red”, dijo. (Karen Cano)