Acechan rezagos por Predial

Una afluencia regular de contribuyentes se registró ayer en el último día del pago del Predial con descuento.A partir de hoy empiezan a acumularse los rezagos en las cuentas, informó el director de Ingresos, Óscar Castañeda Gaytán.Mientras que en revalidación vehicular, al comenzar marzo bajó el monto de descuento y los automovilistas pagarán este mes mil 400 pesos y a partir de abril serán mil 931 pesos.Castañeda Gaytán aseguró que la Dirección de Ingresos empezó a enviar requerimientos de pago a los contribuyentes que no cumplieron con el primer pago bimestral del impuesto Predial.Entre enero y febrero se entregaron 27 mil notificaciones, de las cuales 9 mil 600 están en proceso de embargo, se trata de cuentas con adeudo de 2014 a 2017, detalló.Dijo que entre el Municipio y un despacho externo se pretende enviar 300 mil requerimientos a morosos del Predial de los bimestres vencidos de este año y de años atrás.“El Predial se paga bimestral, por eso en enero y febrero damos descuento, de 15 por ciento en enero y 10 por ciento en febrero, quiere decir que el primero de marzo ya se venció el primer bimestre”, mencionó Castañeda.Explicó que a partir de marzo se genera un 2 por ciento de recargos, y si se recibe notificación, también gastos de cobranza.El funcionario dijo que de las 506 mil cuentas del Predial que existen en Juárez, en enero y febrero se han pagado 205 mil.Agregó que quienes reciban requerimientos de pago pueden acudir a la Dirección de Ingresos, en el primer piso de la presidencia municipal, para de acuerdo a cada caso, hacer convenio de pago.En dos meses, menos de la mitad de los propietarios de autos pagó la RevalidaciónVehicular, dio a conocer el recaudador de Rentas, Sergio Nevárez Rodríguez.Para los que no lo hicieron, a partir de hoy deberán pagar mil 400 pesos y si deja pasar el mes de marzo, en abril deberá cubrir mil 931 pesos, dijo el funcionario. Indicó que el padrón que revalida este año es de 531 mil 268 unidades de las que hasta esta semana habían cumplido con la obligación fiscal 236 mil 269 propietarios de vehículos.Nevárez Rodríguez indicó que durante el primer bimestre del año se registraron en promedio 5 mil 13 tramites diarios en oficinas de Recaudación de Rentas y en medios alternos 973, un 23 por ciento más que el mismo período del año pasado.Los contribuyentes dejaron a las arcas estatales un total de 381 millones de pesos, una cantidad mayor a los 364 millones que se recaudaron el año pasado.El funcionario llamó a los contribuyentes a aprovechar el incentivo que prevalecerá en marzo que es de poco más de 500 pesos y hacer el pago en cualquiera de los siete módulos de la localidad o medios alternos.Después del mes de marzo, esa contribución ya no tendrá ningún subsidio, enfatizó.“Este miércoles termina el estímulo fiscal que determinó la Secretaría de Hacienda. A partir de marzo sería el último mes con descuento porque a partir del 01 de abril el costo real que viene en la ley de ingresos es de mil 930.77 pesos”, explicó.Para el pago de revalidación vehicular, el contribuyente requiere el número de placa o tarjeta de circulación, además de licencia de manejar vigente.Los contribuyentes pueden pagar en cerca de 300 puntos alternos alrededor de la ciudad (Oxxo, Smart, Superette, Soriana y Extra, incluyendo instituciones bancarias), así como en internet a través de ipagos.chihuahua.gob.mx y la aplicación “Chihuahua Pagos”, en smartphones. (A. Castañón / J. Olivas / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.