Nace con el don de la 'eterna juventud'

Cada año, Alfonso suele escuchar textualmente que se ve muy viejo para tener tan sólo 13 años de vida, lo que le parece divertido porque nació en la década de los 60.“Me dicen que me veo más grande”, comenta el hombre, un maestro de defensa personal que desde su óptica tuvo la fortuna de llegar al mundo un 29 de febrero de 1964, en el año bisiesto número 14 de 24 del siglo XX.En virtud de que la fecha exacta de su nacimiento desaparece del calendario cada cuatro años, Alfonso debe celebrar su cumpleaños en el día en el que los funcionarios del Registro Civil le sugirieron a su madre: hoy, 1 de marzo.Historias como la suya podrán contar centenares de niños y niñas que nacieron en los últimos tres febreros de 29 días de 2016, 2012 y 2008.Datos del Subsistema de Información sobre Nacimientos (Sinac) establecen que en ese lapso, 162 bebés salieron del vientre materno en hospitales públicos y privados de la localidad, de los que 78 son mujeres y 84 hombres.Cincuenta y cinco corresponden a 2016, 54 a 2012 y 53 a 2008, indica el Sinac en su más reciente actualización.“Es un poco extraño, pero está bien”, dice Alfonso. “Es tema de conversación cada cumpleaños y cada año bisiesto. En 2016, algunos que conocen la historia me pusieron 13 velitas por los años que cumplía, entre bromas”.Especialistas explican que un año bisiesto es el resultado de agregar un día completo cada cuatro años al calendario con el fin de que los otros días no se desfasen en relación con las estaciones.Se trata de corregir la diferencia entre los 365 días, cinco horas y algunos minutos y segundos que dura el año trópico y el calendario de 365 días exacto que las sociedades utilizan.Febrero no tuvo este año 29 días, pero volverá a tenerlos en 2020 y posteriormente en 2024, 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048 y sucesivamente en los años que son múltiplos de cuatro.Mientras algunos como Alfonso celebran su cumpleaños un día después de la fecha oficial, otras personas como Elizabeth Alvarado, estudiante de preparatoria, prefieren adelantar el festejo.“Cumplir años el 29 de febrero es algo raro porque en mi caso veo el calendario en mi celular o en algún lado y es como si simplemente yo no existiera. A veces siento que el tiempo como que parece que me ignora, me ‘salta’”, bromea la adolescente de 17 años. (Fernando Aguilar / El Diario)

