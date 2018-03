Reparte Ficosec 6 mdp entre asociaciones civiles

Poco más de 6 millones de pesos del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) fueron repartidos entre organizaciones de la sociedad civil que los invertirán en proyectos de prevención.Los fondos, también coordinados por la Fundación Paso del Norte para la Salud y Bienestar, fueron entregados a Salud y Bienestar Comunitario, Desarrollo Juvenil Paso del Norte, Casa Amiga Esther Chávez Cano, La Tenda di Cristo, Casa Promoción Juvenil y La Rodadora.Arturo Luján Olivas, director estatal del Ficosec, informó que los programas que las ONG van a desarrollar están dirigidos a la prevención de violencia que acecha sobre todo a niños y niñas, adolescentes y mujeres.Desde su punto de vista, Ficosec busca que sean estrategias duraderas que permitan dar siempre los mismos resultados a lo largo del tiempo.“Nos interesa que si vamos a plantear una propuesta en el tema de la violencia de género perdure, que no sólo baje la estadística de un mes a otro si vamos a volver con las cifras de antes. Es sobre todo un tema de fomentar la participación ciudadana que en México no tenemos”, comentó.De acuerdo con Luis Mendoza, director adjunto de la Fundación Paso del Norte para la Salud y Bienestar, las propuestas fueron elegidas en función de una convocatoria que debió cumplir ciertos requisitos.Teresa Almada Mireles, directora de la organización Casa Promoción Juvenil, explicó que el proyecto de la asociación que encabeza atenderá a sectores clave como niños, niñas y adolescentes que no asisten a la escuela y mujeres de entre 15 y 25 años embarazadas.La propuesta de la asociación enfocará sus esfuerzos en la zona suroriente de la mancha urbana, el sector más vulnerable social y económicamente de acuerdo con diagnósticos oficiales.“Ahí hay una zona de vida muy precaria, desde las condiciones urbanas, los lotes baldíos, la lejanía, la falta de escuelas. Las familias tienen mucho desgaste por la lucha por la sobrevivencia; hay abandono de la infancia y de la juventud”, comentó la académica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

